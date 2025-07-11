2025 İhracat Raporu: İstanbul Zirvede - Son Dakika
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Ekonomi

2025 İhracat Raporu: İstanbul Zirvede

2025 İhracat Raporu: İstanbul Zirvede
11.07.2025 10:19
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Ticaret Bakanlığı, 2025’in ilk yarısında illerin ihracat performansını açıkladı. İstanbul birinci.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2025 yılının ilk yarısında illerin ihracat performansını verileri yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından 2025 yılının ilk yarısında illerin ihracat performansını yayımlandı. Bakanlık tarafından paylaşılan rapora göre 2025 yılı ocak-haziran döneminde 20 ilde 1 milyar doların üzerinde ihracat yaparken, 45 ilde ihracatın artış gösterdiği gözlemlendi.

2025'in ilk 6 ayında en fazla ihracat İstanbul'da gerçekleşti

Haziran ayında faaliyet illeri bazında ihracata bakıldığında, İstanbul 3 milyar 762 milyon dolar ile birinci sırada, Kocaeli 2 milyar 942 milyon dolar ile ikinci sırada, İzmir 1 milyar 950 milyon dolar ile üçüncü sırada, Bursa 1 milyar 541 milyon dolar ile dördüncü sırada Tekirdağ ise 981 milyon dolar ile beşinci sırada yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatta en fazla artış Kocaeli'nde

Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde ise Kocaeli 687 milyon dolarlık artışla birinci, İzmir 221 milyon dolarlık artışla ikinci, Bursa 209 milyon dolarlık artışla üçüncü, Çorum 97 milyon dolarlık artışla dördüncü, Hatay ise 89 milyon dolarlık artışla beşinci sırada yer aldı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm illerin küresel pazarlarda daha fazla pay almasını sağlamak, yerelde üretimi ve istihdamı desteklemek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeye katkıda bulunmak amacıyla çalışmaları kararlılıkla sürdürmeye devam edileceği vurgusu yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, İstanbul, Ekonomi, Kocaeli, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 İhracat Raporu: İstanbul Zirvede - Son Dakika

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