2025 İlk 7 Aydaki Şirket Kuruluşları Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

2025 İlk 7 Aydaki Şirket Kuruluşları Düştü

22.08.2025 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB, 2025'in ilk 7 ayında kurulan şirket sayısının geçen yıla göre yüzde 0,6 azaldığını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), yılın ilk 7 ayında kurulan şirket sayısının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 0,6 azaldığını açıkladı.

TOBB 2025 yılı ilk 7 ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2025 yılının ilk 7 ayında, 2024 yılının ilk 7 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 0,6, kurulan kooperatif sayısı yüzde 27,6 oranında azaldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 20,8 oranında arttı.

2025'in ilk 7 ayında, 2024'ün ilk 7 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 11,8 kapanan kooperatif sayısı yüzde 8 oranında arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında da yüzde 5,7 azalış oldu.

Açıklamada, temmuz ayı kurulan ve kapanan şirket sayısına da yer verildi. Bu çerçevede kurulan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 azalış oldu. Kurulan kooperatif sayısı yüzde 40,8 oranında azalırken kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 29,9 oranında arttı.

Temmuz 2025'te, kapanan şirket sayısı ise 2024 yılının aynı ayına göre yüzde 0,6, kapanan kooperatif sayısı yüzde 14 arttı. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı da yüzde 8,3 azaldı.

Temmuz ayında kurulan şirketlerin sayısında bir önceki aya göre yüzde 33,5 artış oldu

Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı verilerine bakıldığında ise temmuz ayında haziran ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 33,5, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 46,5 ve kurulan kooperatif sayısı yüzde 17 oranında artış gösterdi. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı ise yüzde 13,1 kapanan kooperatif sayısı yüzde 37,4 kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 11,7 oranında arttı.

Temmuz ayında kurulan toplam 9 bin 946 şirket ve kooperatifin yüzde 87,3'ü limited şirket, yüzde 11,1'i anonim şirket, yüzde 1,6'sı ise kooperatif şirketi olarak kayıtlara geçti. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 37,8'i İstanbul, yüzde 11,7'si Ankara, yüzde ise 5,8'i İzmir'de kurulurken temmuz ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre yüzde 64,5 oranında arttı

TOBB'un açıkladığı istatistiklere göre, 2025 yılında toplam 63 bin 160 şirket ve kooperatif kurulurken bu dönemde kurulan toplam 56 bin 248 limited şirket, toplam sermayenin yüzde 59,3'ünü, 6 bin 761 anonim şirket ise yüzde 40,7'sini oluşturmakta. Temmuz ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, haziran ayına göre yüzde 64,5 oranında arttı.

Temmuz ayında en çok ticaret ve inşaat sektörlerinde şirket kuruldu

Temmuz ayında şirket ve kooperatiflerin 3 bin 98'i ticaret, bin 434'ü inşaat ve bin 232'si imalat sektöründe kuruldu. Temmuz ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 737'si inşaat, 442'si toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 119'u imalat faaliyetleri sektöründe olduğu kaydedildi.

Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; bin 100'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 355'i imalat, 239'u mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründeyken bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 572'sinin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 219'unun inşaat, 137'sinin imalat faaliyetleri sektöründe olduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Türkiye, Ekonomi, Finans, ankara, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 İlk 7 Aydaki Şirket Kuruluşları Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek... Tecavüzcü kayınbiraderini öldüren Ayşe Temel davası sil baştan: Fantezi yapacağım diyerek...
Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu Yolcu uçağının kanadındaki flap havada kısmen koptu
Tuz Gölü’nde ’soğuk su gayzeri’ keşfi Tuz Gölü'nde 'soğuk su gayzeri' keşfi
12 yaşındaki Zeynep’e ne oldu Acılı baba konuştu 12 yaşındaki Zeynep'e ne oldu? Acılı baba konuştu
Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar Kaldırımda yürüyen tanımadıkları adama yumrukla saldırdılar
Görüntü Türkiye’den Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı Görüntü Türkiye'den! Elinde bebeğiyle ayı saldırısına uğradı
Sinan Burhan’ın esprili “avokado“ sorusuna sunucudan bomba yanıt Sinan Burhan'ın esprili "avokado" sorusuna sunucudan bomba yanıt
Erzurum’da düğüne gölge düşüren olay Yarıda kestiler Erzurum'da düğüne gölge düşüren olay! Yarıda kestiler
Galatasaray Zaniolo’nun bonservisini belirledi Galatasaray Zaniolo'nun bonservisini belirledi
Nafaka davasında karar Icardi Wanda’ya servet ödeyecek Nafaka davasında karar! Icardi Wanda'ya servet ödeyecek

10:41
İzmir’de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
İzmir'de durum vahim: Su kesintileri artık 3 günde bir uygulanacak
09:42
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2025 11:37:34. #7.13#
SON DAKİKA: 2025 İlk 7 Aydaki Şirket Kuruluşları Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.