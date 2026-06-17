2025 Yerel Kalkınma Hamlesi Sonuçları Açıklandı - Son Dakika
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2025 Yerel Kalkınma Hamlesi Sonuçları Açıklandı

2025 Yerel Kalkınma Hamlesi Sonuçları Açıklandı
17.06.2026 17:13
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Orta Karadeniz'de 20 projeye 12,32 milyar TL yatırım ve 1338 kişilik istihdam sağlanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2025 Yılı Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlanarak sonuçlar ilan edildi.

Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini kapsayan Orta Karadeniz Bölgesi'nde (TR83) desteklenmeye hak kazanan 20 yatırım projesi ile toplam 12,32 milyar TL tutarında yatırımın hayata geçirilmesi ve 1338 kişilik ilave istihdam oluşturulması öngörülüyor. Program kapsamında desteklenen projeler; bölgenin üretim kapasitesinin artırılmasını, katma değerli üretimin yaygınlaştırılmasını, sanayi yatırımlarının güçlendirilmesini, tarım ve gıda sanayinde verimliliğin yükseltilmesini ve nitelikli istihdamın artırılmasını hedefliyor.

TR83 Bölgesi, Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında elde ettiği sonuçlarla Türkiye'nin öne çıkan bölgelerinden biri oldu. Programın başvuru süreci Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yatırım Destek Ofislerinin rehberliğinde yürütüldü. Bölge, desteklenen proje sayısı ve yatırım büyüklüğü açısından ilk 5'te yer alarak yüksek performans gösterdi.

İllerde stratejik yatırımlar hayata geçecek

Program kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerin illerdeki dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Amasya: 3 proje, 1,79 milyar TL yatırım, 153 kişilik istihdam.

Çorum: 6 proje, 3,27 milyar TL yatırım, 396 kişilik istihdam.

Samsun: 8 proje, 3,58 milyar TL yatırım, 459 kişilik istihdam.

Tokat: 3 proje, 3,67 milyar TL yatırım, 330 kişilik istihdam.

Amasya'da tarım ve gıda sanayine güçlü katkı

Amasya'da asgari bin büyükbaş kapasiteli entegre süt üretim ve süt işleme tesisi, bitkisel ham ve rafine yağ üretim tesisi ile asgari 50 dekar büyüklüğünde otomasyonlu jeotermal sera tesis yatırımları desteklenecek. Bu yatırımların bölgenin tarımsal üretim kapasitesini ve gıda sanayindeki katma değeri artırması bekleniyor.

Çorum'da sanayi ve ulaşım teknolojileri öne çıkıyor

Çorum'da alaşımlı döküm ürünleri üretimi, likit yumurta ve yumurta tozu üretimi ile raylı sistemler imalatına yönelik yatırımlar desteklenecek. Çelik, krom, bi-metal, bronz, pik ve sfero döküm ürünlerini kapsayan üretim tesisleri ile demir yolu ve tramvay vagonları, yük vagonu bojileri ve bağlantı ekipmanlarının üretimine yönelik projeler, ilin sanayi altyapısını daha da güçlendirecek.

Samsun'da yüksek teknolojili üretim desteklenecek

Samsun'da akıllı filtre sistemleri üretimi, metal ve kauçuktan ticari araç aksam ve parçaları üretimi, tıbbi cihaz üretimi ve savunma sanayine yönelik silah ve silah parçaları üretimi alanlarında yatırımlar desteklenecek. Bu projelerin Samsun'un yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretim kapasitesine önemli katkı sağlaması öngörülüyor.

Tokat'ta katma değerli gıda üretimi güçlenecek

Tokat'ta maya üretim tesisi ile meyve ve meyve atıklarından katma değerli ürün üretimine yönelik yatırımlar desteklenecek. Bu projeler sayesinde tarımsal ürünlerin işlenerek daha yüksek ekonomik değere dönüştürülmesi ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Başvuru sahipleri sonuçlarını, Yerel Kalkınma Hamlesi Portalı üzerinden görüntüleyebiliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Karadeniz, Teknoloji, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Yerel Kalkınma Hamlesi Sonuçları Açıklandı - Son Dakika

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