2025 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Programı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

2025 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Programı Başladı

2025 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Programı Başladı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı, TR82 Bölgesi'nde tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla 2025 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı'nı başlattı. 3 milyon TL bütçeli programla tarımsal alt yapı ve pazarlama kapasiteleri artırılacak.

03.03.2025 10:37  Güncelleme: 10:38
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TR82 Bölgesi'nde tarımsal üretimde altyapıyı güçlendirmek, üretici örgütlerini pazarlama ve tanıtım alanlarında desteklemek ve sürdürülebilir tarım ile sanayi yönetimini teşvik etmek amacıyla Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 2025 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı, 1 Mart itibarıyla başvurulara açıldı.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Sonuç Odaklı Programı kapsamında hazırlanan toplam 3 Milyon TL bütçeli 2025 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı (TVKD_TD) için proje başvuruları alınmaya başlandı. Teknik destek programı çerçevesinde, KUZKA tarafından TR82 Bölgesi illeri Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta faaliyet göstermekte olan kurum ve kuruluşlara, "Tarımsal üretimde kurumsal alt yapıyı güçlendirmek ve tarımsal örgütlenmeyi geliştirmek", "TR82 Bölgesi'ndeki üretici örgütlerin pazarlama ve tanıtım alanlarında güçlendirilmesini sağlamak" ve "Sürdürülebilir tarımsal üretim ve sanayi yönetimini sağlamak" amaçlarını önceleyen projelere destek sağlanacak.

TR82 Bölgesi'nde güçlü, yenilikçi ve sürdürülebilir bir tarım sektörü oluşturulmasını hedefleyen 3 milyon TL bütçeli Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Teknik Destek Programı ile bölgede tarım alanında faaliyet gösteren yerel aktörlerin kurumsal alt yapı ve hizmet kalitesinin geliştirilmesi, pazarlama kapasitelerinin artırılması ve ürün miktar ve kalitesinin artırılmasına yönelik olarak tarımsal ürünlerin belgelendirilmesi ve sertifikasyonu çalışmalarına yönelik eğitim ve danışmanlık desteği sunulacak.

Programa, TR82 Bölgesi'ndeki ticaret ve sanayi odasına kayıtlı Tarımsal üretim yapan işletmeler, İl Özel İdareleri, üniversiteler, köylere hizmet götürme birlikleri, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri, İl Milli Eğitim Müdürlükleri, belediyeler, meslek odaları ve üst birlikleri, tarımsal amaçlı kooperatifler ve üst kuruluşları, tarımsal amaçlı üretici ve yetiştirici birlikleri ihtiyaç duyulan alanlarda kurumsal yönetim, alt yapı ve hizmet kalitesinin artırılması ile pazarlama ve üretim kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan eğitim ve danışmanlık gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere yönelik teknik destek başvurusunda bulunabilecek.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Mart ve Aralık aylarını kapsayacak şekilde yıl boyunca 5 ayrı dönemde uygulanacak programa, proje başvuruları Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak.

İlk dönem 30 Nisan 2025 Saat 23.59'a kadar yapılabilecek proje başvuruları, Mayıs-Haziran dönemi için 30 Haziran saat 23.59'a kadar, Temmuz-Ağustos dönemi için 29 Ağustos saat 23.59'da tamamlanacak. Programın son iki dönemi olan Eylül - Ekim için 31 Ekim saat 23.59'da, Kasım-Aralık için ise 31 Aralık 2025 saat 23.59'da proje başvuruları sona erecek.

Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Sonuç Odaklı Programı hakkında detaylı bilgi, başvuru rehberi ve eklerine KUZKA'nın resmi web sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, kastamonu, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2025 Yılı Tarımda Verimlilik ve Katma Değerin Artırılması Programı Başladı - Son Dakika

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