2025 yılında 1 milyondan fazla Rus turistin adresi Kemer oldu

Kemer Belediyesi ocak ayı meclis toplantısı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yeni yılın ilk meclis toplantısı öncesi Yalova'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen üç polis memuruna Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

2025 yılının tüm dünya ve özellikle Türkiye için ekonomik anlamda çok zor geçtiğini ifade eden Başkan Topaloğlu, 2026 yılının daha iyi geçmesini temenni ettiğini dile getirdi.

Toplantıda, bir önceki yılın gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için Denetim Komisyonu üyelerinin belirlenmesi konusu görüşüldü. Yapılan gizli oylamada, Mustafa Bilici, Ali Akar, Mehmet Akın, Kenan Kar ve Hüseyin Sek; Denetim Komisyonu üyeleri olarak belirlendi.

Gelirler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği konusu oy birliği ile kabul edildi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü bütçe ödeneğinden yeni ihdas edilen Gelirler Müdürlüğüne bütçe aktarılması ve Özel Kalem birimi bütçe ödeneğinden yeni ihdas edilen Hukuk İşleri Müdürlüğüne ödenek aktarılması konusu oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi Personel Limited Şirketi'nin sermaye artırımının oy birliği ile kabul edildiği toplantıda, Hukuk İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği de oy birliği ile kabul edildi.

Huzur hakkı ücretinin belirlenmesi konulu gündem maddesinin oy birliği ile kabul edildiği meclis toplantısında, Kemer Belediyesi'nde boş bulunan kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin 2026 yılı içinde çalıştırılması ve ödenecek ücreti de oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi zabıta memurlarına verilecek fazla mesai ücreti oy birliği ile 4 bin 45 lira olarak belirlendi.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 32. maddesi gereğince Kemer Belediyesi'nde çalışan kamu görevlilerine sosyal denge tazminatı ödenmesi ve sözleşme yapmak üzere Belediye Başkanı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kemer Belediyesi Hayvan Barınağından Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına hayvan transferi yapılabilmesi amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzalamak üzere Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve Belediye Başkan Yardımcısı Semih Top'a yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2-6 Mart 2026 tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek olan ITB Berlin Turizm Fuarı ile 10-15 Mart 2026 tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek olan MITT Moskova Turizm fuarlarına Kemer Belediyesi olarak katılımın sağlanması ve katılacak meclis üyeleri oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylamada, Emin Gül, Mustafa Bilici, Mehmet Akın, Hüseyin Çelik ve Timur Zabitoğlu fuarlara katılacak olan meclis üyeleri olarak belirlendi.

2025 turizm verileri paylaşıldı

Kemer Belediyesi Meclis Üyesi ve Kemer Belediyesi Turizm Birimi Sorumlusu Cansın Efir, 2025 yılında Kemer turizmdeki rakamsal verilerle ilgili şunları söyledi:

"2025 yılında 30 Kasım'a kadar Kemer'e 3 milyon 479 bin 730 misafir geldi. 2024 yılı aynı tarihte 3 milyon 389 bin 320 misafir gelmiş. Yüzde 2,66'lık bir artış var. Antalya Havalimanına gelen turist sayısında yüzde 1'lik bir artış ortamında Kemer'e gelen turist sayısında yüzde 3'e yakın bir artış var. Zor bir sezonu iyi geçirmişiz. 2024 yılında 1 milyon 67 bin, 2025 de ise 1 milyon 95 bin Rus Kemer'e gelmiş. Ruslardan sonra Türk vatandaşları geliyor. 2025 yılında 1 milyon yerli misafir ağırlamışız."

VisitKemer projesi ile ilgili de konuşan Efir, "Kemer tanıtımı için başlattığımız VisitKemer projesi kapsamında 6.5 milyon potansiyel turiste ulaşmışız. Yaklaşık 35 bin avro ile bu rakamlara ulaşabildik. Bu sene VisitKemer projesi kapsamında yapay zeka ile içerik üretmeye başlayacağız. Kemer'in en önemli turistik yerlerini yapay zekayla tanıtacağız" dedi.

Kemer Belediyesi Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu'nun kurucu temsilcisi Suat Göv'ün istifası üzerine Ahmet Erkal Destek Eğitim Kursu kurucu temsilci olarak Kemer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aynur Köslü oy birliği ile görevlendirildi.

Meclise sunulan önergede ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile elektrik atölyesine iki adet T9 tipli panelvan araç alınması oy birliği ile kabul edildi.

Bir sonraki meclis toplantısı, 4 Şubat Çarşamba saat 14.00 olarak belirlendi. - ANTALYA