2026'da Yeni Şirket Kurulumu Artış Gösterdi - Son Dakika
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2026'da Yeni Şirket Kurulumu Artış Gösterdi

2026\'da Yeni Şirket Kurulumu Artış Gösterdi
19.06.2026 11:25
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2026'nın ilk 5 ayında kurulan şirket sayısı, geçen yıla göre yüzde 5,6 arttı.

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2026'nın ilk 5 ayında kurulan şirket sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 arttığını açıkladı.

TOBB, Mayıs 2026 dönemine ilişkin kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 2026'nın ilk 5 ayında 2025'in ilk 5 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 5,6 arttı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 28,5 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 1,2 arttı. 2026'nın ilk 5 ayında 2025'in ilk 5 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 8,3 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 13,6 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 15,8 arttı. Mayıs 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre, kurulan şirket sayısı yüzde 12,8 azaldı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 47,1 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 17,8 azaldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 29,1 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 20,3 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 35,6 azaldı. Bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 29,6 azaldı, kurulan kooperatif sayısı yüzde 20,5 azaldı, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 26,3 azaldı. Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısı yüzde 32,8 azaldı, kapanan kooperatif sayısı yüzde 23,4 azaldı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 63,3 azaldı.

Kaynak: DHA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2026'da Yeni Şirket Kurulumu Artış Gösterdi - Son Dakika

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