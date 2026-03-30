2026 Hedefi: 282 Milyar Dolar İhracat
30.03.2026 14:49
TİM Başkanı Gültepe, Türkiye'nin 2026 ihracat hedefini 282 milyar dolar olarak açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "İnşallah 2026 yılında ihracatımızı yine artırarak devam ederiz, hedefimiz 282 milyar dolar." dedi.

Gültepe, Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ev sahipliğinde düzenlenen "TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, yatırımcıyı, üreticiyi Doğu Anadolu Bölgesi'nin inci şehirlerinden biri olan Erzurum'a taşımak gerektiğini söyledi.

Bu anlamda Erzurum Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Urkuç'un her türlü çalışmayı yaptığını belirten Gültepe, Türkiye'nin 2025 yılı ihracat verisine yönelik sunum yaptı.

TİM'in faaliyetlerini de anlatan Gültepe, şöyle konuştu:

"2025 yılını 273,4 milyar dolar ihracatla kapattık, yüzde 4,5 civarında artış oldu. 2020'de yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde bir fırsat yakaladık. O fırsat, ihracatta çift haneli büyümeleri getirdi. Son 3 yılda o büyüme oranları aşağılara doğru indi. İnşallah 2026 yılında ihracatımızı yine artırarak devam ederiz, hedefimiz 282 milyar dolar. El birliğiyle 3,5 milyarı da Doğu'nun katkısıyla bu rakamı yakalarız."

Gültepe, Türkiye olarak ihracatın yarısını Avrupa Birliği ülkelerine yaptıklarını dile getirdi.

"Enerji ve lojistik maliyetleri gittikçe zorlaşacak"

Amerika ve İsrail'in İran'a saldırılarından dolayı Körfez ülkelerine ihracatta düşüş söz konusu olduğunu aktaran Gültepe, "Umarım en kısa zamanda savaş son bulur. Dünya gerçekten çok hızlı değişiyor. Liderlik anlayışı değişiyor, dengeler değişiyor, farklılaşıyor, Rabb'im inşallah aklı başında, selim ve sağduyulu insanları başa getirir. Amerika'da normalde savaşları bitirecek olan lider, bırakın savaşı bitirmeyi, dünyayı ateş çemberine döndürdü. Enerji ve lojistik maliyetleri gittikçe zorlaşacak. Umarım ki petrolün varil fiyatı 110 dolardan yukarıya çıkmaz, eğer 140-150'ye doğru çıkarsa gerçekten büyük bir sıkıntı. Enflasyon içerisinde 'stagflasyon' denilen durgunluk başlar ki o da bütün ülkeleri, hepimizi bu anlamda zorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, ihracatçıları sadece finansman ihtiyacını karşılayan değil, aynı zamanda proje ortağı olan bir yapıya dönüştüreceklerini sözlerine ekledi.

"Geçen yıl ihracatımızı 3 milyar dolar seviyesinde kapattık"

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver de tarih ve ticaretin kadim şehri Erzurum'da önemli bir ihracat buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını belirterek, her türlü zorluğa rağmen üretmeye, yatırım yapmaya ve istihdam sağlamaya devam eden, ihracatlarıyla ülkeye değer katan tüm ihracatçılara teşekkür etti.

Türkiye'nin ilk ihracatçı birliğinin Erzurum'da kurulduğunu söyleyen Tanrıver, "DAİB olarak 17 ile hizmet veriyoruz. 6 ülkeye komşuyuz ve 8 sınır kapısına sahibiz. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Geçen yıl ihracatımızı 3 milyar dolar seviyesinde kapattık ve yüzde 16 büyüme sağladık. Türkiye ortalamasına göre hızlı büyüyen bir birliğiz." diye konuştu.

Finansman konusunda bölgeye pozitif ayrımcılık yapılmasını isteyen Tanrıver, "Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak hep 'güneş doğudan doğuyor ve ihracat doğudan yükseliyor' diyordu. İnşallah o denilen rakamlar bölgemizde yavaş yavaş olmaya başladı. Biz de bunu hep birlikte başaracağız. Çok yakın zamanda Ermenistan sınır kapımızın açılacağını biliyoruz ve buraya hazırlıklı olmak zorundayız. Çünkü 3 milyar dolar ihracat bize yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda ihracatçı ve banka yöneticisinin katıldığı program, basına kapalı soru cevap kısmıyla devam etti

Kaynak: AA

Politika, İhracat, Ekonomi, Erzurum, Finans, Son Dakika

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı
Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor Okan Buruk sezon sonunda imzayı atıyor
Galatasaray’ın transferdeki büyük aşkı Galatasaray'ın transferdeki büyük aşkı

16:01
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
Ünlü kadın futbolcudan tartışma yaratan sözler
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
15:21
Vedat Muriqi’den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
Vedat Muriqi'den Türkiye maçı öncesi bomba sözler
14:51
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
