2026 Hedefi: 282 Milyar Dolar İhracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "İnşallah 2026 yılında ihracatımızı yine artırarak devam ederiz, hedefimiz 282 milyar dolar." dedi.

Gültepe, Erzurum'da Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) ev sahipliğinde düzenlenen "TİM Bölgesel İhracat Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, yatırımcıyı, üreticiyi Doğu Anadolu Bölgesi'nin inci şehirlerinden biri olan Erzurum'a taşımak gerektiğini söyledi.

Bu anlamda Erzurum Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Murat Urkuç'un her türlü çalışmayı yaptığını belirten Gültepe, Türkiye'nin 2025 yılı ihracat verisine yönelik sunum yaptı.

TİM'in faaliyetlerini de anlatan Gültepe, şöyle konuştu:

"2025 yılını 273,4 milyar dolar ihracatla kapattık, yüzde 4,5 civarında artış oldu. 2020'de yeni tip koronavirüs pandemisi döneminde bir fırsat yakaladık. O fırsat, ihracatta çift haneli büyümeleri getirdi. Son 3 yılda o büyüme oranları aşağılara doğru indi. İnşallah 2026 yılında ihracatımızı yine artırarak devam ederiz, hedefimiz 282 milyar dolar. El birliğiyle 3,5 milyarı da Doğu'nun katkısıyla bu rakamı yakalarız."

Gültepe, Türkiye olarak ihracatın yarısını Avrupa Birliği ülkelerine yaptıklarını dile getirdi.

"Enerji ve lojistik maliyetleri gittikçe zorlaşacak"

Amerika ve İsrail'in İran'a saldırılarından dolayı Körfez ülkelerine ihracatta düşüş söz konusu olduğunu aktaran Gültepe, "Umarım en kısa zamanda savaş son bulur. Dünya gerçekten çok hızlı değişiyor. Liderlik anlayışı değişiyor, dengeler değişiyor, farklılaşıyor, Rabb'im inşallah aklı başında, selim ve sağduyulu insanları başa getirir. Amerika'da normalde savaşları bitirecek olan lider, bırakın savaşı bitirmeyi, dünyayı ateş çemberine döndürdü. Enerji ve lojistik maliyetleri gittikçe zorlaşacak. Umarım ki petrolün varil fiyatı 110 dolardan yukarıya çıkmaz, eğer 140-150'ye doğru çıkarsa gerçekten büyük bir sıkıntı. Enflasyon içerisinde 'stagflasyon' denilen durgunluk başlar ki o da bütün ülkeleri, hepimizi bu anlamda zorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Gültepe, ihracatçıları sadece finansman ihtiyacını karşılayan değil, aynı zamanda proje ortağı olan bir yapıya dönüştüreceklerini sözlerine ekledi.

"Geçen yıl ihracatımızı 3 milyar dolar seviyesinde kapattık"

DAİB Başkanı Ethem Tanrıver de tarih ve ticaretin kadim şehri Erzurum'da önemli bir ihracat buluşmasına ev sahipliği yaptıklarını belirterek, her türlü zorluğa rağmen üretmeye, yatırım yapmaya ve istihdam sağlamaya devam eden, ihracatlarıyla ülkeye değer katan tüm ihracatçılara teşekkür etti.

Türkiye'nin ilk ihracatçı birliğinin Erzurum'da kurulduğunu söyleyen Tanrıver, "DAİB olarak 17 ile hizmet veriyoruz. 6 ülkeye komşuyuz ve 8 sınır kapısına sahibiz. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj. Geçen yıl ihracatımızı 3 milyar dolar seviyesinde kapattık ve yüzde 16 büyüme sağladık. Türkiye ortalamasına göre hızlı büyüyen bir birliğiz." diye konuştu.

Finansman konusunda bölgeye pozitif ayrımcılık yapılmasını isteyen Tanrıver, "Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak hep 'güneş doğudan doğuyor ve ihracat doğudan yükseliyor' diyordu. İnşallah o denilen rakamlar bölgemizde yavaş yavaş olmaya başladı. Biz de bunu hep birlikte başaracağız. Çok yakın zamanda Ermenistan sınır kapımızın açılacağını biliyoruz ve buraya hazırlıklı olmak zorundayız. Çünkü 3 milyar dolar ihracat bize yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

Çok sayıda ihracatçı ve banka yöneticisinin katıldığı program, basına kapalı soru cevap kısmıyla devam etti