2026 Tohumculuk Kongresi Antalya'da

Ekonomi

Türkiye'nin uluslararası tohumculuk sektöründeki konumunu güçlendirmesi açısından önem taşıyan 2026 Asya Pasifik Tohumcular Birliği (APSA) Tohumculuk Kongresi Antalya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Tohumcular Birliğinden (TÜRKTOB) yapılan açıklamada, Asya Tohumculuk Kongresi'nin Çin'in Sanya kentinde düzenlendiği hatırlatıldı.

Kongreye katılan (TÜRKTOB) ve Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) heyetinin, APSA Genel Kurulu'na iştirak ederek, 2026 APSA Tohumculuk Kongresi'nin Antalya'da yapılması için hazırlık çalışmalarını sundukları ifade edilen açıklamada, sunum ve destekleyici çalışmaların ardından söz konusu kongrenin Antalya'da düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.

Kongrenin, Türkiye'nin uluslararası tohumculuk sektöründeki konumuna güç katması bekleniyor.