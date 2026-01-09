250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme - Son Dakika
Ekonomi

250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

250\'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme
09.01.2026 07:52
Türkiye genelinde yaygın şube ağıyla faaliyet gösteren fast-food zincirlerinden Ekrem Coşkun Döner'in konkordato sürecinde alacaklılara yönelik önemli bir aşamaya geçildi. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yürüttüğü süreç kapsamında şirket hakkında daha önce 3 aylık geçici mühlet kararı verilmiş, sürecin denetimi için de konkordato komiseri görevlendirilmişti.

RESMİ DAVET İLANI YAYIMLANDI

Atanan konkordato komiseri, şirketten alacaklı olan kişi ve kurumları ilgilendiren resmi davet ilanını yayımladı. İlanda, alacaklıların alacaklarını belirlenen süre içinde kaydettirmelerinin zorunlu olduğu belirtildi.

15 GÜN İÇİNDE ALACAKLAR BİLDİRİLECEK

Komiserlik tarafından yapılan duyuruya göre Ekrem Coşkun Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alacağı bulunan tüm gerçek ve tüzel kişilerin, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde alacaklarını bildirmeleri gerekiyor. Bildirimlerin bizzat yapılabileceği, noter onaylı vekaletnameye sahip vekiller aracılığıyla da gerçekleştirilebileceği ifade edilirken, iadeli taahhütlü posta yoluyla başvuru yapılmasının da mümkün olduğu kaydedildi.

ALACAKLILAR İÇİN UYARILAR DA YER ALDI

İlanda, bildirim süresini kaçıran alacaklılar için dikkat çeken uyarılar da yer aldı. Buna göre, alacağı şirket bilançosunda kayıtlı olanların yalnızca bu tutar üzerinden konkordato toplantısına kabul edileceği belirtildi. Bilanço kayıtlarında yer almayan ve süresi içinde bildirimde bulunmayan alacaklıların ise konkordato toplantısına katılamayacağı ve alacak nisabı hesaplamasında hiçbir şekilde dikkate alınmayacağı bildirildi.

Alacak bildiriminde bulunacakların, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 299. maddesi kapsamında alacaklarını ayrıntılı biçimde beyan etmeleri gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda alacak miktarlarının anapara ve fer'ileri ayrı ayrı gösterilmesi, vade bilgilerinin ve alacağın rehinli olup olmadığının açıkça belirtilmesi istendi. Dövizli alacakların ise geçici mühlet tarihi olan 17 Haziran 2025'teki kur üzerinden hesaplanması gerektiği ifade edildi. Faiz işletilen alacaklarda da 7 Kasım 2025 kesin mühlet tarihine kadar olan hesaplama tablosunun onaylı suretlerle sunulmasının şart olduğu belirtildi. Usulüne uygun hesaplanmayan veya eksik belgelerle yapılan bildirimlerin geçersiz sayılacağı uyarısı da ilan metninde yer aldı.

