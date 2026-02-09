250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak

250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul\'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak
09.02.2026 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da Çerkeş Organize Sanayi Bölgesi'nde 250 milyon liralık yeni yatırım için imzalar atıldı. Kurulacak çanta üretim tesisinde ilk etapta 100 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Ayrıca firma, İstanbul'daki üretim faaliyetlerini yeni tesisle birlikte Çerkeş'e taşıyacak.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) 250 milyon TL'lik yeni yatırım için sözleşme imzalandı. Proje kapsamında, çanta üretimi yapacak firmaya 12 bin 762 metrekarelik arsa tahsis edildi.

ÜRETİM HATTI İSTANBUL'DAN ÇERKEŞ'E TAŞINACAK

İlk etapta 4 bin metrekare kapalı alana sahip bir üretim tesisi kurulması planlanıyor. İstanbul'daki üretim faaliyetlerinin de yeni tesisle birlikte Çerkeş'e taşınması öngörülüyor.

250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak

"BU YATIRIMIN ASIL SAHİBİ ÇERKEŞ HALKIDIR"

OSB ve Belediye Başkanı Hasan Sopacı ise yatırımın ilçe ekonomisine katkı sağlayacağını ifade ederek, "Yapılan her yatırım bizim için son derece değerli ve önemlidir; ancak bu yatırımın asıl sahibi Çerkeş halkıdır. Bugün imzalarımızı attık, hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Bundan sonraki süreç yatırımcı firmamıza aittir. Söz konusu firma, gençlere ve çocuklara yönelik son derece kıymetli üretimler gerçekleştirmektedir." diye konuştu.

250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak

100 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yatırımcı iş adamı İbrahim Kılınç, ilk aşamada 100 kişilik istihdam oluşturmayı planladıklarını, ilerleyen süreçte bu sayının artırılacağını belirtti. Kılınç, "Çerkeş'te güçlü bir istihdam oluşturarak üretim ve ticari faaliyetlerimize devam etmek istiyoruz. İlk etapta 100 kişilik istihdam sağlamayı, ilerleyen süreçte ise bu sayıyı daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Organize Sanayi Bölgesi, Yerel Haberler, İş Dünyası, İstanbul, Ekonomi, Çankırı, Çerkeş, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Muharrem Ayten Muharrem Ayten:
    Atölye taşıyor adam ikiyüzellimilyonu götürüyor 100 kişi çalıştıracak Tekirdağ Çorlu da piknik resturant bili ondan fazla kişi çalıştırıyor 22 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi Selim Kayisi:
    Adam Bayhan'a benziyor. 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:47
Fener’in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
Fener'in eski yıldızı kendi adını taşıyan özel hastane açtı
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:43:03. #7.11#
SON DAKİKA: 250 milyonluk tesis için imzalar atıldı! İstanbul'daki fabrikada bu ilçeye taşınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.