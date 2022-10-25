TOGG'un fabrika açılışın davet edildiğini açıklayan İYİ Parti lideri Akşener kararını açıkladı - Son Dakika
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TOGG'un fabrika açılışın davet edildiğini açıklayan İYİ Parti lideri Akşener kararını açıkladı

25.10.2022 10:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 29 Ekim'deki TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini ancak programı nedeniyle etkinliğe katılamayacağını açıkladı. Akşener, "Planlanmış ve iptal edemeyeceğim başka bir programımım var. Bu tür davetlere partimizi temsilen isimler gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Markalaşma ve üretim anlamında önemli adımların atıldığı Türkiye'nin vizyon projesi TOGG'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, 29 Ekim'de açılacak.

KILIÇDAROĞLU KATILMAYACAK

Önceki gün bazı medya organlarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açılışa davet edildiği iddia edilmişti. Bugün CHP MYK sonrasında partisi adına açıklamalarda bulunan Sözcü Faik Öztrak, merak edilen konu hakkında da konuştu. Davet geldiğini doğrulayan Öztrak, Kılıçdaroğlu'nun TOGG'un fabrika açılışına katılmayacağını duyurdu. Öztrak yaptığı açıklamada, "Davete Sayın Genel Başkanımızın katılmayacağını bildiririz. TOGG Türkiye'nin mobilite teknolojisinde söz sahibi bir ülke olması için doğru zamanda yola çıkmış, hepimizi gururlandıran bir özel sektör girişimidir. Doğru yapılan her projenin destekçisi olduğumuzu daha önce de söylemiştik. Bu davet şirket yönetiminden gelse seve seve katılır, ayakta alkışlardık. Ancak bu özel günü siyasi şova dönüştürme gayreti içindeler. Davetin Saray'dan gelmesi, bu örnek projeyi siyasileştirme çabasından başka bir şey değildir." dedi.

AKŞENER DE GİTMEYECEK

Bu sabah canlı yayına katılıp gündemi değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de konuya ilişkin konuştu. Akşener, TOGG'un fabrika açılışına davet edildiğini açıklayarak programı nedeniyle etkinliğe katılamayacağını duyurdu. Akşener, "Planlanmış ve iptal edemeyeceğim başka bir programımım var. Bu tür davetlere partimizi temsilen isimler gönderiyoruz" dedi.

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Son Dakika Ekonomi TOGG'un fabrika açılışın davet edildiğini açıklayan İYİ Parti lideri Akşener kararını açıkladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOGG'un fabrika açılışın davet edildiğini açıklayan İYİ Parti lideri Akşener kararını açıkladı - Son Dakika
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