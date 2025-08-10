Denizli'nin Kale ilçesinde 29. Kaledavaz Biber Festivali başladı. Festivalde ilçenin meşhur biberini en iyi yetiştiren üreticiler ödüllendirildi.

Kaledavaz Biber Festivali, 29.kez kapılarını açtı. Denizli'nin Kale ilçesinde yetişen ve coğrafi işaretli Kale Biberi görücüye çıktı. Festival kapsamında Kale Biberini en iyi şekilde yetiştiren üreticilere ödülleri verildi. Kale'nin tescilli biberini en verimli şekilde üreten 10 üreticinin ödüllendirildiği törende 3. Önden Müşöl'e 4 bin TL, 2. Emir Samutca'ya 6 bin TL ve 1. olan 21 yasındaki üretici Süleyman Caner Karauzun'a ise 10 bin TL ödül takdim edildi.

Biberin İçinde Büyüdü, Bu Yıl Şampiyon Oldu

Kale İlçesi'ne başlı Demirciler Köyü'nde üreticilik yapan ve biber yetiştiricileri yarışmasının şampiyonu Süleyman Caner Karauzun, "Kale Biberi genellikle bizim köyümüzde üretiliyor. Biberimiz coğrafi işaretli. Biberimizi diğer biberlerden ayıran özellikleri, lezzeti, büyüklüğü, üç damarlı olması gibi özellikleri vardır. Diğer biberler dalında aşağı doğru bakarken bizim biberimiz yukarı doğru bakar. Kale Biberi genellikle Akçay Havzası dediğimiz bölgede yetişir. Ben doğduğumdan beri biberin içindeyim. Ailecek biber yetiştiriyoruz. Ben biber yetiştirmeyi ailemden öğrendim. Bu yıl 5 dönüm biber yetiştirdim. Beklentimizi karşıladı. Siparişlerimiz çok yoğun. Siparişlere yetişmekte zorlanıyoruz, her gün biber topluyoruz. Şimdiye kadar 10 ton biber hasat ettik" dedi.

Biber yarışmasının ardından festivale katılanlara meşhur Biber tatarı ikram edildi. - DENİZLİ