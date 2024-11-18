Üçüncü çeyrek işsizlik oranları belli oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Üçüncü çeyrek işsizlik oranları belli oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılı 3. çeyrek işgücü İstatistiklerini açıkladı. Buna göre Temmuz-Eylül döneminde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre yüzde 0,1 azalarak %8,7 seviyesinde gerçekleşti.

18.11.2024 10:14
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Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile %8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,9, kadınlarda %12,1 olarak tahmin edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı 3'üncü çeyrek (Temmuz-Eylül) İşgücü İstatistikleri'ni paylaştı. Buna göre, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,9, kadınlarda yüzde 12,1 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI YÜZDE 49,6 OLDU

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 49,6 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 67,2 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 54,3 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İşgücü 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 116 bin kişi artarak 35 milyon 840 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,1 puanlık artış ile yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda ise yüzde 36,9 oldu.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 16,8 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre 0,5 puanlık artış ile yüzde 16,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,3, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAMIN YÜZDE 58,2'Sİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YER ALDI

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 46 bin kişi, inşaat sektöründe 12 bin kişi, hizmet sektöründe 110 bin kişi artarken tarım sektöründe 32 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,6 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,3 saat azalarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI YÜZDE 26,5 OLDU

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı 3'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalış ile yüzde 26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,8 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak tahmin edildi. - İSTANBUL

Türkiye İstatistik Kurumu, İşsizlik maaşı, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üçüncü çeyrek işsizlik oranları belli oldu - Son Dakika

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