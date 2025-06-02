3'üncü KKTC Ekonomi Zirvesi Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

3'üncü KKTC Ekonomi Zirvesi Yapıldı

3\'üncü KKTC Ekonomi Zirvesi Yapıldı
02.06.2025 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş dünyası liderleri KKTC'de bir araya gelerek yatırım fırsatlarını değerlendirdi.

İş dünyasının önde gelen temsilcileri, Türkiye'de İş Dünyası dergisinin öncülüğünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 3'üncü KKTC Ekonomi Zirvesi'nde bir araya geldi. Zirve kapsamında Türkiye'de İş Dünyası dergisinin Haziran sayısının lansmanı da gerçekleşti.

İş dünyasının önde gelen temsilcileri, 3'üncü KKTC Ekonomi Zirvesi kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir araya geldi. Etkinlikte, KKTC'nin sunduğu yatırım fırsatları detaylı şekilde masaya yatırılırken, Türkiye'den gelen iş insanları hem finansal hem de hukuki açıdan sunulan avantajları yerinde inceleme imkanı buldu. Zirve kapsamında aynı zamanda Türkiye'de İş Dünyası dergisinin Haziran sayısının lansmanı da gerçekleşti. KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun da destek verdiği zirve, sadece fikir alışverişi platformu olmakla kalmadı; yatırımcılar açısından somut adımların değerlendirildiği stratejik bir buluşma niteliği taşıdı.

"Yatırım için kendi adanızı seçin"

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Türkiye'de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak, KKTC'deki yatırım potansiyeline dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yatırımları yerinde görmek ve burada neler yapılabileceğini konuşmak üzere bir araya geldik. Bu, düzenlediğimiz 3'üncü Ekonomi Zirvesi. Türkiye'de İş Dünyası dergimizde Kıbrıs'ı ve yatırım fırsatlarını yazılı olarak detaylıca ele almıştık. Şimdi bu içeriği sahaya taşıyoruz. Geçtiğimiz hafta KKTC Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Turizm Bakanı İstanbul'da çok önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 'başka adalarda tatil yapmak yerine kendi adanızda tatil yapın' mesajı verildi. Biz de bu çağrıya kulak vererek yatırımcıları Kıbrıs'a yönlendirmeyi hedefliyoruz."

"Kendi adanıza gelin"

KKTC Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC'de gerçekleştirilen 3'üncü Ekonomi Zirvesi'ne destek veren isimlerden biri oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da AdaKıbrıs'ın lansmanını gerçekleştirdiklerini söyleyen Ataoğlu, Türkiye'ye çok önemli bir çağrıda bulunarak şunları söyledi: "AdaKıbrıs'ın lansmanını gerçekleştirirken anavatan Türkiye'nin en ücra köşesinde yaşayan kardeşlerimize bir mesajda bulunduk. Şu anda da tüm ekranlarda AdaKıbrıs ile ilgili tüm görsellerin yayınlandığına şahitlik ediyoruz. Türkiye'de yaşayan, seyahat eden ve ülkenin en ücra köşesinde yaşayan kardeşlerimize bir davet gönderiyoruz ve diyoruz ki; kendimize ait bir adamız var. Aynı dili, aynı dini ve aynı para birimini kullanan kendimize ait bir Ada varken başka adalara ve ülkelere gitmenin bir anlamı yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti anlatmakla değil, yaşamakla olur. Herkesi buraya davet ediyorum. KKTC'de yaşayan bizler Anadolu'nun bağrından kopup gelenleriz. Aynı kültürü yaşayan insanlarız. Buraya gelip gastronomimizi, doğal güzelliklerimizi herkesin görmesini isteriz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etkinlikler, İş Dünyası, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Finans, Kültür, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 3'üncü KKTC Ekonomi Zirvesi Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı İfadesi pes dedirtti Mezarlıkta bulunan bebeğin annesi üniversite öğrencisi çıktı! İfadesi pes dedirtti
İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı İSTAÇ Genel Müdürü tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlandı
Eda Ece’nin kızı büyüdü İşte Mina İpek’in son hali Eda Ece'nin kızı büyüdü! İşte Mina İpek'in son hali
Olaylı maça devlet el koydu Olaylı maça devlet el koydu
İşte Türk yolcuların yeni gözdesi Talep patlaması var İşte Türk yolcuların yeni gözdesi! Talep patlaması var
Fenerbahçe, Hande Baladın’ı transfer etti Fenerbahçe, Hande Baladın'ı transfer etti
İzmir’deki grev krizinde kim haklı İzmir'deki grev krizinde kim haklı?
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor Tabelada büyük değişiklik olacak Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Tabelada büyük değişiklik olacak
Bonservis rekoru kıracak İşte Fenerbahçe’nin yeni forveti Bonservis rekoru kıracak! İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti
Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti Sofraların vazgeçilmezi böyle taşındı, ekipler hemen imha etti
Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu Tatilden dönen çift evlerinde yarı çıplak yabancı buldu

11:09
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
Erdoğan mı Yavaş mı İmamoğlu mu? İşte cumhurbaşkanlığı seçimi anketinden çıkan sonuç
10:06
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
5 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zam oranları
09:58
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
Mayıs ayı enflasyonu belli oldu
15:32
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı
15:30
Tatil fotoğrafları Real Madrid’de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler’e henüz hazır değil
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil
15:21
Ünlü çete lideri, İspanya’da bir tetikçi tarafından öldürüldü
Ünlü çete lideri, İspanya'da bir tetikçi tarafından öldürüldü
15:21
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü oyuncu Devin Harjes, 41 yaşında hayatını kaybetti
15:20
Türkiye’nin tahıl ambarında korkutan görüntü Tarla baştan başa yarıldı
Türkiye'nin tahıl ambarında korkutan görüntü! Tarla baştan başa yarıldı
15:19
İlk görüşme gerçekleşti Galatasaray’ın eski yıldızı Beşiktaş’a imzayı atıyor
İlk görüşme gerçekleşti! Galatasaray'ın eski yıldızı Beşiktaş'a imzayı atıyor
15:18
Belediye mi işçiler mi CHP lideri Özel, İzmir’deki grev için tarafını seçti
Belediye mi işçiler mi? CHP lideri Özel, İzmir'deki grev için tarafını seçti
15:17
İlk 50’de tek Türk takımı UEFA güncel sıralamayı açıkladı
İlk 50'de tek Türk takımı! UEFA güncel sıralamayı açıkladı
15:10
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
İş insanı Uğur Yurdakul kızının ölümüne 2 ay dayanabildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2025 11:41:40. #7.13#
SON DAKİKA: 3'üncü KKTC Ekonomi Zirvesi Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.