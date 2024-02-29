34 ülkeye ihracat yapıyordu! Türk tekstil devi Armes Home küresel kriz nedeniyle konkordato ilan etti

Ekonomi

Küresel kriz Türkiye'de faaliyet gösteren çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken, bunların sonuncusu süt ve süt ürünleri üreticisi Sel Süt olmuştu. Dev firmanın iflasının ardından bu kez Bursa'dan keyifleri kaçıran bir haber geldi.

34 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Bursa İnegöl'de 4000 metrekarelik tesis içinde faaliyet gösteren ve 34 ülkeye ihracat yapan Armes Home, ekonomik zorluklarla karşılaşarak konkordato ilan etti. 1985 yılında küçük bir dükkanda kurulan şirket, onlarca ülkeye ihracat yaparak büyüdü. Ancak, zorlu bir dönemden geçerek konkordato talebinde bulundu.

KESİN MÜHLETLE FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEK

Mahkeme şirkete 13 Nisan 2024 tarihine konkordato kesin mühleti verdi. Armes Home, verilen kesin mühlet ile birlikte faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

KONKORDATO FONU

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, geçtiğimiz günlerde verdiği bir mülakatta şirketlerin finansmana erişim sorunları ve yüksek faiz oranlarının işletmeler üzerinde baskı yarattığı uyarısında bulunmuştu. "Sıkı para politikası, finansmana erişim konuları ticareti elbette etkiliyor. Kredi faizlerinin yüzde 50'leri aştığı bir dönem yaşıyoruz" diyen Baran, iflasların önüne geçebilmek için "konkordato fonu" kurulması önerisinde bulunmuştu.

SEL SÜT İFLAS BAYRAĞINI ÇEKMİŞTİ

Ekonomideki kötü gidişat nedeni ile borçlarını ödemekte zorluk çeken Sel-Süt firmasının iflas istemi ile açtığı davada karar çıkmıştı. Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konuya ilişkin kararını açıklamış ve Süt Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne yönelik kararda "Konya Ticaret Sicil Memurluğunun 28108 Sicil numaralı müflisin iflasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.