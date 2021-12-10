3600 ek gösterge maaşlara yansıyacak mı? Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Tonbul'dan Haberler.com'a özel açıklama

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, Haberler.com'dan Dicle Doğan'ın 3600 ve ek göstergeler hakkındaki sorularına yanıt verdi.

"ÇALIŞANLARIN MAAŞLARINI ÇOK ETKİLEMEYECEK"

Göstergelerin memur maaşlarını nasıl etkileyeceği sorusuna Tonbul, "Çalışanların maaşlarını çok etkilemez ama bu emekli maaşlarını ciddi anlamda etkiler ve emekli olacakların ikramiyelerini de etkiler. Bizim şimdi göstergelerimiz, 1500 gösterge alan var bunun içerisinde 1200 gösterge alanlar var 3000 alanlar var 3600 alanlar var. 2200 ek gösterge alan bir arkadaşımızın ek göstergesi 3600'e çıkarsa eğer bunun emekli maaşında brüt olarak 1000-1100 lira gibi büyük bir artış sağlar dolayısıyla bunun da neti 800-900 lira civarında olur. Bu da bugün ki anlamda yani emekli maaşlarına baktığımız zaman yüzde 25'den daha fazla bir etkiye sahip bir düzenleme olur. İkramiyelerde bu 30 yıl üzerinden emekli olan bir arkadaşımızda da 35 bin liraya yakın ikramiyesinde bir artış sağlamış olur fakat bu herkesin durumu farklı olduğu için göstergeleri 1500 alana eğer 3600'e çıkarırsak burada bağlanma oranı daha fazla olur. 3000 ek gösterge alan da daha farklı olur o açıdan da önümüze çıkacak cetvele göre benim söylediğim şey ortalama bir değer olarak anlaşılması lazım." yanıtını verdi.

"EK PROTOKOL ZAMMI GELİR VERGİSİNE GİDECEK"

"Ek protokol zammı gelir vergisine mi gidecek?" sorusunu yanıtlayan Tonbul, "Evet şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi bizim gelir vergisinde matrah uygulaması var ve ilk dilim 24 bin liradan başlıyor veyüzde 15 gelir vergisi söz konusu ve bu matrah artışlarını yeniden değerlendirme oranları üzerinden yapılması gerekiyor fakat 2003'den bu yana yapılan çalışmalarda, bunlar yeniden değerlendirme oranları üzerinden yapılmadı bazı yıllar. Bizim de tespitimiz, ilgili kurumların tespiti. Bu matrah oranlarının yükseltilmesi lazım. Birinci talebimiz bu, çünkü siz burayı arttırdığınız zaman diyelim ki sözleşme ücreti 5 bin lira olan bir arkadaşımıza matrahı 20 bin lirada sabit kalırsa, bu arkadaşımız beşinci aydan itibaren gelir vergisi oranından dolayı yüzde 15 ile yüzde 20'ye düşmekle birlikte 250 lira fazladan vergi vermiş olur. Birinci ayda almış olduğu 5 bin lira, altıncı aydan itibaren 4 bin 750 liraya düşer. İkinci şeye gidersek bu yüzde 27, bu 12 puanlık bir düşüş anlamına gelir, ki bu yılın başında almış olduğu ücreti yılın ortasında veya sonrasına doğru alamıyor anlamına gelir. Gelecek zam bunun altında kalırsa yani yüzde 12'lerin yüzde 13'lerin altında kalırsa almış olduğu zammından fazlasını gelir vergisine geriye iade etmiş olur, ki bu ortamda çokta hakkaniyetli bir şey yok. Bizim talebimiz şu, biz diyoruz ki bu matrahların arttırılması lazım. Yani iç uygulama en azından 60 bin lira civarında olması lazım. İkinci uygulamada buna paralel olarak arttırılması lazım veya sabit gelirliler açısından yüzde 15 gelir vergisinin dondurulması lazım. Burada matrah ne olursa olsun yüzde 15 olarak kalmıyor. Dolayısıyla da tek matrah anlamına geliyor veya bu kriz döneminde bütün sosyal kesimler bir şekilde desteklendi. Memurların desteklenmesi açısından da bir yıl ya da iki yıl süreyle memurlardan vergi alınmaması lazım." dedi.