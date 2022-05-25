4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı - Son Dakika
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4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı

25.05.2022 16:03

4 bakanlığa bağlı yetkililer dün 2 saatlik 2 saatlik zirvenin ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, görüşmede TÜFE'yi aşan kiraların denetlenmesi, Belediyeler ve TOKİ'nin kiralık evler için konut üretmesi, Büyükşehirlerde kira sınırı getirilmesi ve borçlar kanunu meselesi olmak üzere 4 başlığın masaya yatırıldığı bilgisi verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, kira artış oranlarına ilişkin düzenleme için dün bir araya geldi. Toplantı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda basına kapalı olarak yaklaşık 2 saat sürerken Bakan Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Ticaret Bakanlığından ilgili bürokratların katıldığı toplantıda, kira artış oranları ve kiralama hükümlerine ilişkin düzenlemenin görüşüldüğü öğrenildi.

4 BAKANLIK FAHİŞ KİRA ARTIŞLARIYLA İLGİLİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ SUNDU

2 saat süren toplantının ardından herhangi bir açıklama yapılmazken, zirveyle ilgili detayları Habertürk Ankara Haber Müdürü Aykut Türel canlı yayında anlattı. Uzun bir süredir fahiş kira artışlarıyla ilgili düzenleme ve tartışmaların sürdüğünü ifade eden Türel, toplantıda 4 bakanlığın bu konulara ilişkin çözüm önerilerini sunduklarını aktardı.

BELEDİYELER VE TOKİ'NİN KİRALIK EVLER İÇİN KONUT ÜRETMESİ GÜNDEMDE

Toplantıda konuşulan başlıkları 4 maddede sıralayan Türel, şu ifadeleri kullandı; "1. madde TÜFE'yi aşan kiraların denetlenmesi konusuydu. Toplantıya katılan temsilciler buna ilişkin değerlendirmeler yaptı. Toplantıda gündeme gelen bir diğer önemli başlık ise belediyeler ve TOKİ'nin kiralık evler için konut üretmesiydi.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRA SINIRI GETİRİLMESİ DE MASADA

Masaya yatırılan maddelerden 3'üncüsü ise büyükşehirlerde kira sınırı getirilmesi oldu. Uzun süredir kamuoyunda Hollanda modeli konuşuluyordu. Olayın hem hukuki hem de ekonomik boyutunun değerlendirildiğini söyledik. Dünkü kira zirvesinde ele alınan başlıklardan biri de borçlar kanunu meselesiydi. Tabii Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da toplantıda yer aldığını ifade ettik. Buna ilişkin de değerlendirmeler yapıldı. Hukuki olarak hangi meseleler gündeme gelebilir yeni düzenlemeye ilişkin, buna dair ayrıntılar ele alındı.

YOL HARİTASI BELİRLENDİ, GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Toplantıda fahiş fiyatlarla ilgili bir yol haritasının da belirlendiğini belirten Türel, ilgili tarafların görüşmelere devam edeceğini, 1-2 hafta içinde düzenlemeye dair bir olgunlaşma beklendiğini söyledi. Düzenleme olgunlaşırsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine toplantısı sonrasında duyurulabilir.

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Son Dakika Ekonomi 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı - Son Dakika


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