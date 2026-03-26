4 Halka Arzla 7,2 Milyar Lira Toplandı
26.03.2026 15:54
Tera Yatırım, 1,2 milyon yatırımcıyla 4 halka arz gerçekleştirerek 7,2 milyar lira topladı.

4 Mart tarihleri arasında, 16 işlem gününde 4 şirketin halka arzını gerçekleştirdiğini bildirdi. 1,2 milyon bireysel yatırımcının katıldığı 4 halka arzın büyüklüğü ise 7,2 milyar lira olduğu belirtildi. Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener "Ekibimiz 22 günde uykusuz kalarak 7,2 milyar liralık 4 halka arz gerçekleştirdi. Bu matematiksel bir rekordur" dedi.

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Şubat - 4 Mart tarihleri arasında, yani 22 günde Tera Yatırım liderlik ettiği Ata Turizm, Savur GYO, Luxera GYO ve MetropolCard'ın halka arzlarında toplamda 47,3 milyar liralık talep geldi."

Sarpyener elde edilen bu sonucun sermaye piyasalarına duyulan güvenin güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek "1,2 milyon tekil yatırımcının katılım sağladığı bu süreç, tabana yayılan yatırımcı ilgisinin sürdüğünü kanıtladı" diye konuştu. Sarpyener önümüzdeki dönemde de farklı sektörlerden değerli şirketleri yatırımcılarla buluşturmaya ve Türk sermaye piyasalarına değer katmaya devam edeceklerini söyledi.

'HALKA ARZDA İLK ÜÇTEYİZ'

Sarpyener, "2025 başından bu yana gerçekleştirdiğimiz halka arzlardaki toplam 348 milyon dolar büyüklükle ilk 3'teyiz" dedi.

Sarpyener, bu rakama 4 yeni halka arzla birlikte 163 milyon dolar 7,2 milyar lira daha eklenince Tera Yatırım'ın aracılık ettiği halka arzların büyüklüğü yarım milyar doları aştığını belirtti.

Borsanın bundan sonraki sürecine ilişkin de açıklamada bulunan Sarpyener şunları söyledi:

"Yaşanan savaşın bizim makroekonomik dengelerimizi nasıl etkileyeceği önemli. Ama bu sırf Türkiye için bir faktör değil. Neticede fiyatlama etkisi bütün dünyada aynı. Türkiye ise özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında cazip değerleme seviyelerinde bulunan bir piyasa. Borsa bu sene kuvvetli bir hareketle başladı. Yüzde 25'ler civarında yukarı yönlü bir ivmelenme oldu. Bizim gibi kurumların endeks tahmini yıl sonu için 16 bin-16 bin 500'ler seviyesinde. Bu yüzde 30'luk bir getiri potansiyeline işaret ediyor. Ancak ikinci yarıda veya son çeyrekte 2027 beklentilerinin de devreye girmesiyle endeks hedefi daha da yukarı çıkabilir."

Sarpyener, "Ben 1994'ten beri sektördeyim. Bir sürü kriz gördük. Bu süreçte özellikle de BIST 30 hisseleri enflasyonist ortamdan, krizlerden hep güçlenerek çıktı. Türkiye'yi uzun yıllardır takip eden yatırımcılar da bunu bildiği için bir şekilde Türk hisselerini hep radarlarında tutuyor" dedi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
