42 Kadına 780 Bin Lira Mikro Kredi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

42 Kadına 780 Bin Lira Mikro Kredi

Nevşehir'de 42 girişimci kadına mikro kredi desteği verilerek 10 yeni işyeri açıldı.

07.03.2025 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

42 Girişimci kadına 780 milyon kredi verildi

NEVŞEHİR - Nevşehir'de dar gelirli kadınların küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunması amacıyla geliştirilen Mikro kredi projesinden 2025 yılında 42 girişimci kadın yararlanırken, toplamda 780 bin lira destek sağlandı.

Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından Mikro Kredi kullanma hakkı kazanan 42 girişimci kadına çekleri düzenlenen törenle verildi. 2025 yılı içerisinde 42 girişimcinin kredi aldığını, 10 kadın girişimcinin iş yeri açtığını söyleyen Nevşehir Valisi Ali Fidan; "Bildiğiniz üzere, kadınlarımızın ekonomik hayata katılımı, güçlü ve sürdürülebilir bir kalkınmanın en önemli unsurlarından biridir. Mikro kredi desteği, özellikle girişimci kadınlarımıza büyük bir fırsat sunmaktadır. İş birliği ve dayanışma içinde yürütülen bu projeler sayesinde birçok kadın girişimcimiz hayallerini gerçekleştirme fırsatı bulmaktadır. Bugün burada takdim edilen desteklerin, yalnızca ekonomik bir katkı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kadınlarımızın cesaretini artırarak yeni girişimlerin önünü açmasını temenni ediyorum. İl Özel İdaremizin 2014 yılında başlatmış olduğu Mikro kredi projesi ile bugüne kadar toplam 519 girişimci kredi almış, 232 kadın girişimci iş yeri açmış ve toplam 2 milyon kredi dağıtımı yapılmıştır. 2025 yılı içerisinde ise 42 girişimci kredi almış, 10 kadın girişimci iş yeri açmış ve 780 bin lira kredi verilmiştir" dedi.

Evinde çalışarak üretim yapan ve Mikro kredi kullanan Meryem Yolalan da ilk defa krediye başvurduğunu ve kredisinin onaylandığını söyledi.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Nevşehir, Ekonomi, Finans, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 42 Kadına 780 Bin Lira Mikro Kredi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump: Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum
Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl MHP’den açıklama var Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
Küçükçekmece’de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında
İsrail’de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu’nun bekasını korumak için savaş İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş
Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti

17:40 Donald Trump: Rusya’ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum Donald Trump: Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum
17:19 Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis’te Rakam da belli oldu Emekliye bayram ikramiyesi pazartesi Meclis'te! Rakam da belli oldu
17:02 Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı Ece Gürel son yolculuğuna uğurlandı
15:52 Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı Halk kapmak için birbiriyle yarıştı Merkez bankasının aracı devrildi, paralar yola saçıldı! Halk kapmak için birbiriyle yarıştı
15:43 Çatışmalar alevleniyor 71 kişinin öldüğü Lazkiye’de esirleri böyle süründürdüler Çatışmalar alevleniyor! 71 kişinin öldüğü Lazkiye'de esirleri böyle süründürdüler
07:24 Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl MHP’den açıklama var Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu nasıl? MHP'den açıklama var
07:13 Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti
01:29 Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım Trump: Ödeme yapmayan NATO ülkelerini savunmayacağım
01:05 Küçükçekmece’de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında Küçükçekmece'de şüpheli araçtan cephanelik çıktı: 4 kişi gözaltında
00:16 İsrail’de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu’nun bekasını korumak için savaş İsrail'de muhalefetten sert suçlama: Ordunun tek amacı Netanyahu'nun bekasını korumak için savaş
23:51 Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti Trafikte makas atan sürücü, kendisini uyaran sürücüyü silahla tehdit etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 19:05:34. #7.13#
SON DAKİKA: 42 Kadına 780 Bin Lira Mikro Kredi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.