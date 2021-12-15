46 yıllık hayal gerçek oluyor, tamamlandığında 30 dakikalık yol 5 dakikaya inecek

Zonguldak'tan Kilimli ilçesine yaklaşık 30 dakikada gidilebilen yolu 5 dakikaya düşürecek olan Mithatpaşa Tünelleri, yıl sonunda tamamlanacak. Türkiye'nin ilk mega endüstri bölgesinin yer aldığı Filyos'a ilk adımın atıldığı proje, aynı zamanda Karadeniz Sahil Yolu'na da dahil edilecek.

2013 yılında dönemin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım tarafından temeli atılan Mithatpaşa Tünelleri'ndeki çalışmalarda sona gelindi. Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol, Mithatpaşa Tünelleri sayesinde 5,7 kilometreye düşecek. Yapımı devam eden tünellerin 2021 yılı sonunda tamamlanıp trafiğe açılması bekleniyor. Kent merkezinden Kilimli ilçesine ulaşımın sağlanacağı tüneller ile yaklaşık 30 dakika süren ulaşım 5 dakikaya inecek. Sıralı 4 tünel ve 8 tüpün bulunduğu Mithatpaşa Tünelleri'nin yıl sonunda hizmete açılması bekleniyor. Araçların şehir içine girmesini önleyecek olan Mithatpaşa Tünelleri'nin Gazipaşa Caddesindeki trafik yükünü de büyük oranda azaltması bekleniyor.

'Filyos Vadi Projesi'ne ulaşımın ilk ayağı olacak olan tüneller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip ediliyor. Gelinen aşamada, tünel içi aydınlatmalar, sensörlerin montajı ve elektromekanik işler, tünel yaklaşma orta refüj aydınlatmalar tamamlandı. Tünel içi havalandırmayı sağlayacak 16 adet jet fan motorlarının montajına başlandı.

Diğer yandan, asfalt serme işleminin 4 gün içerisinde tamamlanacağı öngörülürken, çimlendirme, ağaçlandırma ve peyzaj işleri de devam ediyor. - ZONGULDAK