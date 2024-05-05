5 bin insan, 400 bin küçükbaş hayvanın zorlu yolcuğu başladı - Son Dakika
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Ekonomi

5 bin insan, 400 bin küçükbaş hayvanın zorlu yolcuğu başladı

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Şırnak'ta havaların ısınması ile birlikte göçer hayvancılığı ile uğraşan 5 bin insan ile 400 bin küçükbaş hayvanın kışlaklardan yaylaklara doğru zorlu yolculuğu başladı. Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, göçer hayvancılığın ülke ekonomisine, ilimize ve bölgemize büyük destekleri ve katkıları bulunduğunu belirtti.

05.05.2024 11:27
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5 bin insan, 400 bin küçükbaş hayvanın zorlu yolcuğu başladı

Şırnak'ta havalar ısındı göçerler 5 ay sonra yeniden yollara düştü

ŞIRNAK - Şırnak'ta havaların ısınması ile birlikte göçer hayvancılığı ile uğraşan 5 bin insan ile 400 bin küçükbaş hayvanın kışlaklardan yaylaklara doğru zorlu yolculuğu başladı.

Kasım ayında kışlaklara inen göçerler, havaların ısınması ile birlikte Şırnak-Hakkari- Van üçgeninde bulunan 2 bin rakımlı çayır, mera ve otlakların bulunduğu Faraşin Yaylasına doğru engebeli ve zorlu yolcuğu başladı. Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Görümlü beldesinde bulunan kışlaklarda bulunan göçerleri ziyaret ederek, hayvanların zorlu yolculuğu öncesi göçerleri bulundukları kışlaklarda ziyaret eden Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, İhlas Haber Ajansı muhabirine, Şırnak'ta bulunan küçükbaş hayvanlarının 3'te 1'nin göçer hayvancılığına ait olduğunu söyledi.

Şırnak il genelinde 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvanın olduğunu belirten Sezgin, "Şırnak ilinde 1 milyon 100 bin küçükbaş hayvan varlığımız bulunmaktadır. Bu hayvan varlığımız 3'te 1'lik kesimi göçer hayvancılık ile yürütülmektedir. Göçer hayvancılık modelinde kışlak olarak Şırnak ilinin ovalarını tercih eden göçerlerimiz yılın 5 ayını kışlaklarda, geriye kalan zamanı da yayla yollarına çıkarak tamamlamaktadır" dedi.

Burada göçerlerin hava sıcaklığının 20 dereceye ulaşması ile beraber yayla yoluna, rakımın 2 bin olduğu çayır, mera ve otlakların olacağı alanlara doğru seyahat etmekte olduğunu belirten Sezgin, "Özellikle Hakkari, Şırnak Faraşin Yaylası göçerlerimizin yaylak olarak kullandığı, hayvanlarını otlattığı oldukça zengin bir beslenme ortamı sunmaktadır. Göçer hayvancılık ile uğraşan Şırnak ilinde yaklaşık 247 aile, toplam 5 bin nüfusa yakın bir topluluk, toplamda da 400 bin küçükbaş hayvanımız bugün büyük bir göç ile yayla yollarını tutmuştur. Göçer hayvancılığın ülke ekonomisine, ilimize ve bölgemize büyük destekleri ve katkıları bulunmaktadır. Tarım ve Orman İl müdürü olarak bizzat göçerlerimizin kışlak döneminde Tarım ve Orman Bakanlığımızın hayvancılık desteklerinden yararlanabilmesi için tüm şartları sağlıyor, gerekli kolaylıkları göstermekteyiz" ifadelerini kullandı.

Göçer İdris Aşkara ise, havaların ısındığı zaman yaylaya gideceklerini dile getirerek, "4-5 ay yaylada kalıyoruz. Ondan sonra da tekrar geri Silopi, Cizre ve İdil taraflarına gideceğiz. Kış aylarında 4-5 ay burada kalıyoruz. Ondan sonra da yaylaya gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Oktay Sezgin, Ekonomi, Kışlak, Şırnak, Van, Tarım, Doğa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 5 bin insan, 400 bin küçükbaş hayvanın zorlu yolcuğu başladı - Son Dakika

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