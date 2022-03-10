5 milyar dolarlık hububat ve yem değirmenciliği sektörü İstanbul'da buluştu - Son Dakika

Dünyada yaklaşık 5 milyar dolar hacme ulaşan un, yem, tahıl ve bakliyat işleme teknolojileri sektörü, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen İDMA AND VICTAM EMEA fuarında bir araya geldi.

Parantez Uluslararası Fuarcılık açıklamasına göre, Türkiye, Almanya, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İtalya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden yaklaşık 500 markaya ev sahipliği yapan ve 12 Mart'a kadar sürecek 9. İDMA AND VICTAM EMEA fuarı, sektörün dünyadaki en önemli temsilcilerini buluşturdu.

Hububat ve yem değirmenciliği sektörünün dünyadaki en büyük buluşması olan fuarın açılışını, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yardımcısı Cihan Soyalp, Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği (GUSAD) Onursal Başkanı Erhan Özmen ve TABADER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Bayram gerçekleştirdi.

Açıklamada, açılış törenindeki açıklamalarına yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "2022 yılında 250 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Üreticimizin gücüyle hedeflerimizin önünde gidiyoruz. Bu süreçte ihracat hedeflerimizin üzerine çıkmak için TİM olarak ihracatçıları desteklemek adına 1 Mart itibarıyla ihracatı geliştirme fonunu hizmete sunduk." ifadelerini kullandı.

"Salgın ve küresel kriz gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi"

TİM Başkanı Gülle, firmalara teminatsız olarak kredi verme imkanı sunarak, ciddi bir kaynak sağladıklarını belirterek, "2021 itibarıyla Türkiye artık ölçek ekonomisine geçerek daha büyük yatırımlarla, daha büyük üretim kapasitelerini yakalamalı. Gerçekleştirilen uluslararası fuarlarımız da bunun altyapısını oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın süreci ve küresel gıda krizinin gıdanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini anımsatan Gülle, şunları kaydetti:

"Tek bir cümleyle ağzınızdan çıkan endüstrinin ne kadar büyük ve ne kadar önemli olduğunu yaşayarak gördük. Ülkemizdeki tarım kapasitesini daha iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Gıdaya olan talebin artışı önümüzdeki süreçte daha da fazla olacak. İDMA fuarı uzun yıllardır gerçekleşen ve sektörün dünyadaki en önemli fuarı. Her düzenlendiğinde kapsamını daha da geliştiren fuar, bu sene VICTAM iş birliği ile hem ülkemizde hem de yurt dışında önemli etkinliklere imza atacak."

"Sektörün uluslararası ticaretinin en önemli platformu olmaya devam edeceğiz"

Fuarın organizatörü Parantez Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kalkan ise İDMA'nın un, yem ve tahıl işleme makinaları sektöründe yurt dışında da marka olmuş bir fuar olduğu kaydetti. Alanında dünyada söz sahibi olan Türk değirmen sektörünün liderliğe yükselmesi için İDMA fuarının önemli bir misyon üstlendiğini kaydeden Kalkan, bundan sonraki süreçte de Güney Afrika, Fas, Rusya ve Güney Amerika'da yeni İDMA fuarlarıyla sektöre değer katmaya ve sektörün uluslararası ticaretinin en önemli platformu olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kalkan, Türkiye'nin en güçlü olduğu endüstriler arasında yer alan un, yem ve tahıl işleme makinaları sektörünün dünyanın zirvesine olan yolcuğuna katkı sağlamaktan gurur duyduklarını belirterek, "Geçirdiğimiz zorlu pandemi sürecinde farkındalığımızın arttığı gıda erişimi, gıda güvenliği ve artan tarımsal ürün talepleriyle birlikte sürdürülebilir üretimin önemi her zamankinden daha fazla kendini hissettiriyor. En iyi ürünleri, en ulaşılabilir fiyatlara tüm dünyaya ihraç eden firmalarımızı İDMA 2022 ile zirveye bir adım daha yaklaştırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Pazar büyüklüğünün 2025 yılında bu rakamın 6 milyar doları geçmesi bekleniyor

Açıklamada verilen bilgilere göre, salgın ve küresel gıda kriziyle dünya genelinde ülkelerin uyguladığı korumacı politikalar gıda güvenliğinin ve erişilebilirliğinin önemini her geçen gün artırıyor. Bu bağlamda tüm dünyada tarımsal ürünlere olan talep hızlı bir artış gösteriyor.

Uluslararası Yem Endüstrisi Federasyonu'na göre yıllık küresel ticaret hacmi 500 milyar dolara ulaşan karma yem endüstrisini ve 165 milyar dolara ulaşan tahıl sektörünü doğrudan ilgilendiren un, yem ve tahıl işleme makineleri sektörü, 5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaşırken 2025 yılında bu rakamın 6 milyar doları geçmesi bekleniyor.

Gelecek dönemde özellikle nüfus artış hızının yüksek olduğu bölgelerde yem, tahıl, bakliyat, un ve unlu mamullere olan talebin artması bekleniyor. Bu noktada en önemli bölgeler ise Güneydoğu Asya ile birlikte Sahra Altı Afrika, Orta Doğu ve Kuzey Afrika olarak sıralanıyor. Tahıl işleme teknolojileri endüstrisinin ana merkezlerinden biri olması ve tarımsal ürünlere olan talebin artması beklenen Orta Doğu ve Afrika ülkelerine yakın olması, Türkiye'nin küresel pazarda en önemli aktörler arasındaki yerini pekiştiriyor.

Un, yem ve tahıl işleme makineleri sektöründe Çin'in ardından dünyanın en büyük ikinci ihracatçısı konumunda yer alan Türkiye, toplam üretim miktarının yüzde 90'ını ihraç ediyor. Yerli üreticiler, Avrupalı üreticilerden düşük maliyetler ve ürün fiyatlarıyla, Uzak Doğulu üreticilerden ise yüksek üretim kalitesiyle ayrışıyor.

Lojistik avantajlarıyla birlikte yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan sektör, Türkiye'nin en önemli ihracat kalemleri arasında yer alıyor. Özellikle değirmen teknolojilerinde dünyada trendleri belirleyen yerli üreticiler, değirmen makineleri üretiminden, un, tahıl, bakliyat, yem tesisi kurulumuna kadar geniş bir kapsamda hizmet veriyor.