50 lirada sıfır olmadığını parasını sayarken fark etti - Son Dakika
Üye Girişi

50 lirada sıfır olmadığını parasını sayarken fark etti

06.12.2022 10:23
50 lirada sıfır olmadığını parasını sayarken fark etti

Karslı vatandaş üzerindeki paraları sayarken 50'TL'de sıfır olmadığını fark etti.

Karslı vatandaş üzerindeki paraları sayarken 50'TL'de sıfır olmadığını fark etti. Vatandaş hatalı basım sıfırı olmayan 50 TL'ye teklif olduğu takdirde değerlendireceğini kaydetti.

Kars'ta yaşayan 2'si üniversitesi öğrencisi 4 çocuk babası Muhlis Yardımcıel (47) üzerindeki paraları sayarken, 50 lira da eksiklik olduğunu fark etti. 50 TL'nin sıfırının olmadığını gören Yardımcıel, parayı bir süre inceledi. Basım hatası olduğu için diğer paralardan farklı olan paranın sahte olacağını düşünen Yardımcıel, parayı para sayma makinesinde geçirerek sahte olmadığını tespit etti.

Muhlis Yardımcıel, "Paralarımı sayarken arasında bu parada bir eksiklik olduğunu hissettim. Sonra baktım bir sıfırı eksik, sonra sahte olduğunu düşündüm. Akabinde para makinesinden geçirdim sahte olmadığını öğrendim. Araştırdım Türkiye'de böyle 3-4 tane baskı hatası olan para olduğunu öğrenince bu parayı da değerlendirmek istedim" dedi.

Yardımcıel, koleksiyonerler tarafından bu şekilde olan paraların ilgi gördüğüne dikkat çekerek parayı değerlendireceğini sözlerine ekledi.

Yardımcıel, teklif olduğu takdirde parayı değerlendirebileceğini kaydetti. - KARS

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Doğu Anadolu kar altında Doğu Anadolu kar altında Yoğun kar ve sis ulaşımı aksatıyor Yoğun kar ve sis ulaşımı aksatıyor

Kars, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 50 lirada sıfır olmadığını parasını sayarken fark etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:42 Dünya Kupası'nda tepki toplayan dans! Brezilya'nın hocasına eleştiri oklarının hedefi oldu
10:18 Altın Kelebek'teki konuşması sebebiyle herkesin linç ettiği Pınar Deniz'e Haluk Levent destek çıktı
10:07 Efsane futbolcudan Katar'da inanılmaz hareket! Stat çıkışı Youtuber'ın suratına tekme attı
10:00 Ender Saraç boşanıyor mu? Eşi Benan Saraç paylaşımda çok sert sözler söyledi
09:55 Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar aldığı gündem olan AK Partili Külünk, 1.5 yıl sonra konuştu: Ben değilim
09:31 Yer Bilimci Naci Görür'den kritik İstanbul depremi uyarısı: Türkiye'de hiçbir kurum depreme hazır değil
09:29 3 ay önce yeni bir aşka yelken açan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı
09:27 İlkay Gündoğan'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'ndan elenen Almanya'da deprem etkisi yaratacak
09:23 Alevler içinde kalan evi üst katın camından sarkarak izledi
16:59 TOKİ'den "Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı" haberlerine yalanlama: Art niyetli girişim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2022 11:11:40. #1.11#
SON DAKİKA: 50 lirada sıfır olmadığını parasını sayarken fark etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement