58 yıllık meyve suyu devi iflasın eşiğinde! Son çağrı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

58 yıllık meyve suyu devi iflasın eşiğinde! Son çağrı yapıldı

58 yıllık meyve suyu devi iflasın eşiğinde! Son çağrı yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye’nin 58 yıllık köklü meyve suyu markası Aroma’nın konkordato sürecinde kritik aşamaya gelindi. Şirketin geleceğinin ele alınacağı 9 Eylül’deki duruşma öncesinde mahkeme, Aroma’dan alacağı bulunan kişi ve kurumlara davaya müdahil olabileceklerini duyurdu.

Türkiye’nin en köklü meyve suyu üreticilerinden Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş. için devam eden konkordato sürecinde gözler mahkemeye çevrildi. Finansal darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunan 58 yıllık şirketin davasında kritik duruşma 9 Eylül 2026’da görülecek. Duruşma öncesinde Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nden dikkat çeken bir çağrı gelirken, şirketten alacağı bulunan kişi ve kurumların yasal haklarını savunmak üzere davaya müdahil olabilecekleri bildirildi.

BİR YILLIK MÜHLET DOLDU, GÖZLER MAHKEMEDE

Yarım asrı aşan 58 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye meyve suyu pazarının en önemli aktörlerinden biri olan Aroma Bursa Meyve Suları ve Gıda Sanayii A.Ş., içinden geçtiği ekonomik darboğazı aşabilmek adına bir süre önce konkordato talebinde bulunmuştu. Pazarın iddialı markasını yöneten Duruk Ailesi'ne ait şirket için mahkemenin tanıdığı bir yıllık geçici konkordato mühleti geçtiğimiz mart ayında sona erdi. Bu mühletin dolmasıyla birlikte, şirketin ticari kaderini belirleyecek olan hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.

KRİTİK KARAR DURUŞMASI 9 EYLÜL'DE

Süreci yürüten Bursa 1. Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı, davanın seyrini netleştirecek tarihi belirledi. Mahkeme; Aroma A.Ş. tüzel kişiliğiyle birlikte Ege Duruk, Mahmut Atom Duruk, Mehmet Çetin Duruk, Onur Duruk, Ömer Duruk, Perihan Duruk, Şirin Duruk ve Uğur Duruk'un dahil olduğu konkordato davasının yeni duruşmasının 9 Eylül 2026 tarihinde yapılacağını duyurdu. Markanın faaliyetlerine devam edip etmeyeceğinin ve borç yapılandırma sürecinin onaylanıp onaylanmayacağının bu oturumda karara bağlanması bekleniyor.

ALACAKLILARA "DAVAYA KATILIN" ÇAĞRISI

Eylül ayındaki kritik oturum öncesinde mahkemeden dikkat çeken bir resmi duyuru geldi. Mahkeme heyeti, şirketten alacağını henüz tahsil edemeyen tüm taraflara seslenerek sürece dahil olmalarını istedi. Yapılan çağrıda, alacaklı konumunda bulunan kişi ve kurumların mağduriyet yaşamamaları ve haklarını yasal zeminde savunabilmeleri adına 9 Eylül'deki davaya müdahil olabilecekleri hatırlatıldı.

Mahkeme, 9 Eylül, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 58 yıllık meyve suyu devi iflasın eşiğinde! Son çağrı yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti Film çekimi sandıkları olay gerçek çıktı! Boğaz’a atladı, vatandaşlar yetişti
St. Petersburg’da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı St. Petersburg'da patlama: 1 asker öldü, 1 yaralı
İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu İki yaşındaki Fatma, 3. kattaki evlerinin balkonundan düştü: Mucizevi şekilde kurtuldu
Galatasaray Leao transferinde geriye düştü Gece yarısı sürprizi Galatasaray Leao transferinde geriye düştü! Gece yarısı sürprizi
Bakan Şimşek’ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle... Bakan Şimşek'ten esnafa kredi müjdesi: Yeni düzenlemeyle...
Bursa’da mühürlü atölyede patlama kamerada Bursa'da mühürlü atölyede patlama kamerada

10:55
Fatih Tekke’nin istifası sonrası Hamit Altıntop’tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?
10:36
Salah’ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
10:27
Erhan Çelik’ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 11:04:02. #7.12#
SON DAKİKA: 58 yıllık meyve suyu devi iflasın eşiğinde! Son çağrı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement