5G-6G ile Afet Yönetiminde Yeni Dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

5G-6G ile Afet Yönetiminde Yeni Dönem

16.08.2025 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Oğuz Bayat, 5G-6G ve yapay zekanın afet anlarında iletişimi hızlandıracağını belirtti.

Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayat, 5G-6G'nin ultra güvenilir düşük gecikmeli iletişim (URLLC) özelliğinin, yapay zekayla desteklenmesi ve hassas konum tespitiyle birleştirilmesi halinde afet bölgelerinde iletişimin çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlanabileceğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, teknolojik çözümlerle desteklenen afet yönetimi, kriz anlarında toplumun direncini artırıyor. 5G-6G tabanlı acil iletişim merkezleri sayesinde iletişim hatlarının çökme riski en aza indirilebiliyor.

Japonya ve Güney Kore'de deprem ve tsunami risklerine karşı 5G-6G'nin düşük gecikmeli iletişim olanakları test ediliyor. Özellikle drone tabanlı arama-kurtarma sistemleri ve akıllı sensör ağları üzerinde çalışılıyor. 5G-6G destekli acil iletişim araçları geliştiren Çin ise deprem ve sel gibi durumlarda hızlı kurulum yapılabilen mobil baz istasyonları kullanıyor.

ABD'deki Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı (FEMA) ve bazı üniversiteler, yapay zekayla eğitilmiş sensörler ve robotları enkaz altındaki kişilerin yerini tespit etmek için deniyor. Avrupa'da ise "Horizon 2020" projeleri kapsamında yapay zeka ve robotik sistemler afet senaryolarında test ediliyor.

Bilim insanları ise 5G-6G ve yapay zeka teknolojilerinin afet anlarında hayat kurtarmadaki kritik rolüne dikkati çekiyor.

"Arama-kurtarma çalışmalarında hız ve etkinlik çok önemli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayat, Türkiye'nin, depremlerin sık yaşandığı bir coğrafyada yer aldığını hatırlatarak, özellikle afet sonrası "Altın Saatler" olarak bilinen ilk 72 saatin, hayati önem taşıdığını belirtti.

Arama-kurtarma çalışmalarında hız ve etkinliğin, kurtarılan hayatların sayısını doğrudan etkilediğine değinen Bayat, afet anlarında kablosuz iletişim altyapısının, trafik yoğunluğu ve baz istasyonlarının kapasite sınırları nedeniyle yetersiz kalabildiğini aktardı.

Bayat, bu alanda önemli teknolojik gelişmeler yaşandığını vurgulayarak, "5G-6G'nin URLLC özelliği, yapay zekayla desteklendiğinde ve hassas konum tespitiyle birleştirildiğinde, afet bölgelerinde iletişim çok daha hızlı ve güvenilir bir şekilde sağlanabilir. Yeni teknolojiler sayesinde, operatörler ağ alan trafik kapasitesini 4G teknolojilerine kıyasla 100 kata kadar artırabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağ planlamasında kullanılabilecek ağ dilimleme (network slicing), yapay zeka destekli dinamik trafik çizelgeleme ve akıllı anten teknolojilerinin, afet bölgesine özel ihtiyaçlara dinamik şekilde yanıt verebilecek ağlar oluşturulabileceğini aktaran Bayat, şunları kaydetti:

"Dikey uygulama' olarak adlandırılan yapay zeka ağ araçlarıyla değişken durumlara otonom olarak müdahale edilip ağ kalitesi artırılabilir. 1-10 milisaniye seviyelerinde gecikme süreleri sayesinde, drone ve robotlar büyük hücre ağları üzerinden grup halinde yönetilebilir. Böylece, arama-kurtarma operasyonlarında bu araçlar çok daha etkin kullanılabilir ve enkaz altındaki kişilerin tespiti anlık olarak sağlanabilir."

Bayat, akıllı şehir uygulamaları sayesinde altyapıların otomatik olarak yeniden yönlendirilebileceğini, yapay zeka tabanlı simülasyonlarla risklerin önceden öngörülebileceğini ve müdahale planlarının daha etkin hazırlanabileceğini de ifade etti.

Kaynak: AA

Yeditepe Üniversitesi, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Rektör, Sağlık, Bayat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 5G-6G ile Afet Yönetiminde Yeni Dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi Beton bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü, sürücü olay yerinde can verdi
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Selahattin Yılmaz ve 12 adamı yakalandı
Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı Şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi, E-5 trafiğe kapatıldı
Kilolarca altın takılmıştı Burak Bulut’un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı Kilolarca altın takılmıştı! Burak Bulut'un eşi Eda Sakız tek tek saydığı anları yayınladı
Minik Teoman’ın ölümünde, başına isabet eden “kaldırım taşı“ tek suçlu bulundu Minik Teoman'ın ölümünde, başına isabet eden "kaldırım taşı" tek suçlu bulundu
Kore Savaşı’nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi Kore Savaşı'nda şehit olan 4 Türk askerinin naaşı 75 yıl sonra Türk yetkililere teslim edildi
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Özge Özpirinçci’nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı Özge Özpirinçci'nin bazı reklam tekliflerini reddetme nedeni ortaya çıktı
Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu dolar tahminini açıkladı
Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı Ehliyet sınavından kalan motor sürücüsünün görüntüsü büyük tartışma yarattı

02:19
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
07:27
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2025 10:29:39. #7.13#
SON DAKİKA: 5G-6G ile Afet Yönetiminde Yeni Dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.