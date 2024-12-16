6 Büyükşehir Belediyesine SGK Borcu Nedeniyle Haciz Başlatıldı

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu nedeniyle haciz başlattı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) en fazla prim borcu bulunan 6 belediyeye haciz işlemi uyguladı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, uygulanan haciz işlemi kapsamında 6 belediyenin mevduat hesaplarına ve belediye şirket hesaplarına bloke koyuldu. Haciz işlemi uygulanan belediyelerin, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi olduğu öğrenildi. - ANKARA