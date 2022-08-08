6. Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı 15-18 Eylül Arasında Yapılacak

Tüm sanayi kolları ile ortak bağı olan nalburiye ve hırdavat sektörü; üretim, montaj, bakım, onarım süreçlerindeki ürün tedarikini sağlayan 20 bin kalem ürün çeşidini, 15-18 Eylül arasında Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı'nda sergilemeye hazırlanıyor.

Uluslararası İstanbul Hırdavat Fuarı, 2022 yılında maksimum verim sağlamak amacıyla "Birlikte Büyüyoruz" sloganıyla katılımcı ve ziyaretçilerini ağırlayacak.

İstanbul Hırdavat Fuarı'nın ilk yılından bu yana projeyi yöneten Zülküf Karadayı, fuar hakkında şu açıklamada bulundu:

"KARBOSAN, PLATİNUM SPONSOR OLARAK EN BÜYÜK DESTEKLERDEN BİRİNİ VERDİ: Fuar, yüzde 95 doluluk oranına ulaştı. Hırdavat ve nalburiye sektörünün önde gelen markalarının yer aldığı organizasyona geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Karbosan, Platinum sponsor olarak en büyük desteklerden birini vermiş oldu.

YERLİ FİRMALAR YURT DIŞINDAKİ RAKİPLERİYLE YARIŞABİLİR KONUMA GELDİLER: Yerli üreticilerin uluslararası arenada boy gösterebildiği Avrasya ve MENA bölgesindeki etkili platform haline gelen fuar, bölge ülkelerdeki profesyonel ziyaretçileri ile güçlü bir bayi ortaklığı sağlıyor. Son yıllarda hırdavat ve nalbur sektöründe üretime yönelik yatırımların artmasının doğal sonucu olarak yerli ürünlerde artan çeşitliliği görebilmekteyiz. Dünyadaki gelişmeler doğrultusunda bölgemize ciddi bir talep yoğunluğunun farkındayız. Yerli üretici firmalarımız, kaliteli ürünleriyle yurt dışındaki rakipleriyle yarışabilir konuma geldiler. Böylece, sektör sadece yurt içinde değil dünya pazarında da kalitesiyle önemli bir pay almaya hazır.

SATINALMACILARIN AJANDASINDA FUARIMIZIN YER ALMAKTA OLDUĞUNU GURURLA SÖYLEYEBİLMEKTEYİZ: Fuarımız, 6'ncı yılında, artık dünyaya açılmak isteyen markaların en güçlü pazarı olarak gelenekselleşti. 6 yıllık çalışmalarımızın sonucunda özellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki önemli yatırımcı ve satınalmacıların ajandasında fuarımızın yer almakta olduğunu gururla söyleyebilmekteyiz. Ayrıca yeni taşındığımız 5'inci, 6'ncı ve 7'nci salonlardaki 25 bin metrekarelik alanda tüm sektör oyuncularının 20 bin kalem ürün çeşidi ile sergi açtığı fuarımızı 4 gün boyunca dolu dolu sergilemenin heyecanını taşıyoruz.

FUAR 6. KEZ İFM'DE 5.6.7. HALL'DE DÜZENLENİYOR: İstanbul Hırdavat Fuarı 15-18 Eylül 2022 tarihlerinde, 6. kez İFM'de 5.6.7. Hall'de düzenleniyor.

SEKTÖRÜN İHRACAT HEDEFİ 15 MİLYAR DOLAR: Rusya- Ukrayna savaşı ve Çin'in kapanması, yeni üretim merkezi arayışlarını gündeme getirdi. Bu doğrultuda Türkiye jeo-stratejik yapısı, ulaşılabilir konumu, kaliteli üretimi ile hedef pazar ülke konumunda. 300'e yakın katılımcı ile fuar kapsamında 15 milyar doların üzerinde ihracat anlaşması yapılaması hedefleniyor."