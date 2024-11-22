7. ATSO Tarım İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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Ekonomi

7. ATSO Tarım İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu

7. ATSO Tarım İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen ATSO Tarım İnovasyon Ödülleri, sera ve sulama teknolojileri, tohum, fide, bitki besleme ve koruma ile akıllı tarım kategorilerinde ödüller dağıtıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Growtech Tarım Fuarı'nın dünya çapındaki önemine dikkat çekti.

22.11.2024 13:31  Güncelleme: 13:41
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Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "ATSO Tarım İnovasyon Ödülleri" sahiplerini buldu. Ödüller, sera ve sulama teknolojileri, tohum, fide, bitki besleme ve koruma, akıllı tarım teknolojileri ile kamu özel ödülü olmak üzere 7 farklı kategoride dağıtıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından Growtech Tarım Fuarı kapsamında bu yıl 7'ncisi düzenlenen ATSO Growtech Tarım İnovasyon Ödülleri sahiplerini buldu. ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde 31 ülkeden 684 firmanın katılımıyla düzenlenen 23. Growtech Antalya Tarım Fuarı kapsamındaki proje yarışmasında ödüller, sera ve sulama teknolojileri, tohum, fide, bitki besleme, bitki koruma, akıllı tarım teknolojileri ve kamu özel ödülü olmak üzere 7 farklı kategoride dağıtıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada Growtech Tarım Fuarı'nın sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli fuarlardan biri haline geldiğini söyledi. Türkiye genelinde üretilen ürünlerin büyük bir bölümünün Antalya'da yetiştirildiğinin altını çizen Şahin, "Bazı ürünlerin üretiminin yüzde 30-40'lık bölümünü sadece Antalya sağlar. Bunu yaparken de yüksek verimlilikle yapar, dünyaya örnek olacak inovatif tekniklerle gerçekleştirir" dedi.

"Başarı hikayeleri yazıyoruz"

ATSO Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın da tarım ve tarım teknolojilerinde iş adamlarının ve girişimcilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, "Buradaki enerji, ülkemizin geleceğine dair umutlarımızı daha da artırıyor. Bizler de daha fazlasını yapmak, daha fazla çalışmak için güç buluyoruz. Bu vesileyle başta Growtech firması olmak üzere tüm kurum ve kuruluş temsilcilerine, iş insanlarımıza, genç girişimcilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'nin tarımsal üretimde dünyada ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirten Pakalın, Antalya'nın da bu üretimde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Antalya'nın şehirlerle değil ülkelerle yarıştığını dile getiren Pakalın, "Bitkisel üretim değeri ile Türkiye birincisidir. 1 milyar doları aşan tarımsal ihracatı, 800 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı ve 2,5 milyon tonu aşkın domates üretimi gerçekleştiriyoruz. Diğer taraftan ilimiz seracılık teknolojilerinde, tohumculukta, fidecilikte başarı hikayeleri yazmaktadır. Firmalarımız dünyanın dört bir yanına sera teknolojileri kurmakta, know-how götürmekte, tohum satmaktadırlar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından "Sera ve Teknolojileri", "Sulama ve Teknolojileri", "Tohum, Fide", "Bitki Besleme", "Bitki Koruma", "Akıllı Tarım Teknolojileri", "Kamu Özel Ödülü" kategorilerinde birinci olan firmalara ödülleri teslim edildi. Ödel törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Pakalın, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Üyesi Ragıp Gök, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Başkanı Onur Kacar, ATSO Genel Sekreteri Av. Aslı Şahin Tekin ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi 7. ATSO Tarım İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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