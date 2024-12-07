8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi Antalya'da - Son Dakika
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Ekonomi

8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi Antalya'da

9-12 Aralık'ta düzenlenecek kongrede, 19 ülkeden katılımcılar, tohum ticareti ve teknolojilerini ele alacak.

07.12.2024 11:16
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Ulusal ve uluslararası düzeyde sektör paydaşlarının bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacakları 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi, 9-12 Aralık tarihlerinde, Antalya'da düzenlenecek.

Kongrede 19 farklı ülkeden 81 sözlü ve 26 poster sunumu yapılacak. Yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 1700 sektör paydaşının katılımıyla bilgi alışverişinde bulunulacak, işbirliği fırsatları değerlendirilecek.

Akademik çalışmaların da ele alınacağı kongrede, sektörün geleceğine yön verecek fikirler de paylaşılacak.

Tohumluk ticareti ve üretim teknolojileri konuları masaya yatırılacak

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler, AA muhabirine, kongrede bütün sektör temsilcilerinin bir araya geleceklerini belirterek, konularında uzman konuşmacıların vereceği bilgilerin sektör açısından faydalı olacağını söyledi.

Kongrenin, tohum, fidan, fide, yumru ve soğan gibi bitki çoğaltım materyalleri, üretim ve depolama teknolojileri gibi alanları kapsadığını anlatan Güler, "Tohumluk ticaretinden, üretim teknolojilerine, bitki ıslahından tohumluk hastalıklarına kadar birçok konu masaya yatırılacak. Ayrıca tarım sektörünün genel konuları olan destekler, girdi fiyatları ve su kullanımı gibi konular da konuşulacak." dedi.

Güler, ülkenin tohum ve fidan sektöründe ilerleyişinin devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Tohumculuk sektöründe yeterliliğimiz yüzde 100'e yakın. Bu, hem sektörümüzün bir başarısıdır, aynı zamanda ülkemize katkımızın da bir göstergesidir. Türkiye tohumculuk sektörü 20 yılda lig atladı. Tohumda hiçbir ülkeye bağımlılığımız söz konusu değil. Kongrede bu başarılarımızı daha da ileriye taşıyacak konuları konuşacağız. Hem üreticilere, hem de tüketicilere faydalı bilgiler sunulacak. Düzenleyeceğimiz kongrede, tarım sektörüne ilişkin birçok konu yer alacak ve tohum sektörünün yol haritası belirlenecek."

Sektör olarak sağlanan destekler ve yürütülen çalışmalarla çıtayı daha da yukarı taşıyacaklarına işaret eden Güler, üretim planlaması gibi düzenlemelerin tohum sektörüne katkıları olacağını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 8. Uluslararası Tohumculuk Kongresi Antalya'da - Son Dakika

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