87 yıllık havalimanı 4 saatte taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

87 yıllık havalimanı 4 saatte taşındı

Adana Havalimanı'nın Mersin'de açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınmasının 4 saatte tamamlandığı açıklandı. Taşıma işlemi, 275 personel ve 78 araç ile gerçekleştirildi ve planlanan süreden 8 saat önce tamamlandı.

12.08.2024 16:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

87 yıllık havalimanı 4 saatte taşındı

ADANA - Adana Havalimanı'nın Mersin'de açılan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşınmasının 4 saatte tamamlandığı açıklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Cumartesi günü hizmete açıldı. Cumartesi gece yarısı son seferini gerçekleştiren 87 yıllık Adana Havalimanı ise 10 Ağustos itibarıyla yolcu uçuşlarına kapandı.

Kentte, hizmete başladığı 1937 yılından bu yana yurt içi ve yurt dışı uçuşlara ev sahipliği yapan Adana Havalimanı'nda, TGS Yer Hizmetleri'ne ait 40 konteyner taşıyıcı, 31'i ağır yük taşıyan lowbed, 3'ü otobüs taşıyıcı, 4'ü standart çekici ile farklı büyüklükte ve ağırlıktaki toplam 253 yer hizmet ekipmanı Çukurova Uluslararası Havalimanı'na taşındı.

4 saatte taşındı

Öte yandan taşımayı yapan firma tarafından yapılan açıklamada, 534 bin 250 kilogram yükün taşınmanın planlanan saatten 8 saat önce bittiğini, sadece 4 saatte 275 personel ve 78 araç ile taşınmanın yapıldığı açıklandı.

Kaynak: İHA

Adana Havalimanı, Çukurova, Mersin, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 87 yıllık havalimanı 4 saatte taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:35 Gelecek Partili vekiller, AK Parti’ye geçecek iddialarına yalanlama Gelecek Partili vekiller, AK Parti'ye geçecek iddialarına yalanlama
15:21 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı şoförün doğrudan etkisi var 9 kişinin öldüğü otobüs kazasında ön rapor çıktı; şoförün doğrudan etkisi var
15:15 Görüntü infial yaratmıştı İntikam yemini eden Putin’den Ukrayna’ya gözdağı: Karşılık verilecek Görüntü infial yaratmıştı! İntikam yemini eden Putin'den Ukrayna'ya gözdağı: Karşılık verilecek
14:22 Özdağ’dan Akşener’le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce ’Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz’ dedi Özdağ'dan Akşener'le ilgili bomba iddia: Seçimden 1 ay önce 'Adamı cumhurbaşkanı seçiyoruz' dedi
13:55 Komşu alevler içinde kaldı 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı Komşu alevler içinde kaldı! 40 ayrı yangın başkent sınırına dayandı
23:56 Kastamonu’da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı Kastamonu'da tekne battı: 3 kişi kayboldu, 3 kişi kurtarıldı
23:32 Tuzla’da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı Tuzla'da iki işçinin hayatını kaybettiği göçük faciasında 4 gözaltı
23:29 Dehşete düşüren olay Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü Dehşete düşüren olay! Yavru kedileri fırça sapıyla defalarca vurarak öldürdü
23:25 Beşiktaş, Süper Lig’in ilk haftasında Samsunspor’u 2-0 yendi Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor'u 2-0 yendi
23:04 ABD’den Nicolas Maduro’ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın ABD'den Nicolas Maduro'ya dikkat çeken teklif: Başkanlığı bırak, bize sığın
23:03 Beşiktaş’ta sakatlık şoku Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Gabriel Paulista, ikinci yarıya çıkmadı
22:50 Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı Zaporijya Nükleer Santrali’nde yangın Rusya ve Ukrayna birbirini suçladı! Zaporijya Nükleer Santrali'nde yangın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 16:46:16. #1.12#
SON DAKİKA: 87 yıllık havalimanı 4 saatte taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement