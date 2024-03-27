Avrupa Birliği'nde (AB) saatlik iş gücü maliyeti geçen yıl yüzde 5,3 artarak 31,8 avro oldu.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2023 yılında saatlik işçi maliyetlerine ilişkin verilerini yayımladı.
Verilere göre, Avro Bölgesi'nde saatlik iş gücü maliyetleri, geçen yıl 2022'ye kıyasla yüzde 4,8 artış gösterdi.
AB üyesi 27 ülkede ise saatlik iş gücü maliyeti, geçen yıl önceki yıla göre yüzde 5,3 arttı.
Böylece, 2023'te saatlik iş gücü maliyetleri ortalaması AB'de 31,8 avro, Avro Bölgesi'nde ise 35,6 avro seviyesinde belirlendi.
Geçen yıl AB ülkeleri arasında saatlik iş gücü maliyetleri 9 avro ila 53,9 avro arasında değişim gösterdi.
AB ülkeleri arasında en yüksek iş gücü maliyeti 53,9 avro ile Lüksemburg'da gerçekleşti. Saatlik iş gücü maliyeti Danimarka'da 48,1 avro ve Belçika'da ise 47,1 avro oldu.
Geçen yıl AB'de en düşük saatlik iş gücü maliyeti ise 9,3 avro ile Bulgaristan'da görüldü. Bulgaristan'ı, 11 avro ile Romanya, 12,8 avro ile Macaristan izledi.
Son Dakika › Ekonomi › AB'de Saatlik İş Gücü Maliyeti Yüzde 5,3 Arttı - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda çift yönlü olarak yolcu taşımasının başlatılacağını duyurdu. Uraloğlu, yapılan çalışmalarla pistin güçlendirildiğini ve 29 Mart itibarıyla geliş ve gidişte bilet satışlarının çift yönde kullanıma açıldığını belirtti.
Ramazan ayında iftar sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alan güllaç, hafif tatlı olması sebebiyle tercih edilirken, güllaç ustaları mesailerine yoğun bir şekilde devam ediyor. Güllaç, ceviz veya fındık gibi iç malzemeleri ile zenginleştirilirken, nar ve Antep fıstığı ile süsleniyor. Güllacın yapımında taze malzemelerin kullanılması önemli bir püf noktası olarak belirtiliyor. Güllacın kilogram fiyatı ise 280 lira ile 550 lira arasında değişiyor. Beslenme uzmanları ise güllaçın sağlıklı bir tatlı olduğunu belirtirken, kilo, tansiyon ve şeker hastalarının dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.
Erzurum'un Aziziye ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu'nun projeleri arasında tarım ve hayvancılık ağırlıklı olarak yer alıyor. Çiftçiden tüketiciye direkt satış, çiftçi kampüsleri ve tarımsal alt yapı faaliyetleri gibi projelerle ilçe ekonomisine katkı sağlanması hedefleniyor.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 8.821,45 puana yükseldi. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,07 puan arttı. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,51 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,68, sanayi endeksi yüzde 0,45, teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Altının ons fiyatı 2 bin 189 dolar olarak belirlendi.
Çin'in Xiamen şehrinde düzenlenen 24. Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı'nda Türkiye, 87 firmayla en yüksek katılımcı sayısına sahip olarak uluslararası alanda lider konumda yer aldı. Fuar, 120'den fazla ülkeden ve bölgeden yabancı alıcıları bir araya getirdi. Türkiye'nin doğal taş ihracatı da artış göstererek, Çin'e olan ihracat hedefine bir adım daha yaklaşıldı.
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'da iç sularda av yasağının 1 Nisan'da başlayacağını hatırlatarak, sürdürebilir avcılığın sağlanması için av yasaklarının önemini vurguladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 değer kazanarak 8.821,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,81, holding endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. S&P Global, Türkiye'nin 2024 yılı büyüme tahminini yüzde 3'e çıkardı.
MÜSİAD Elazığ Şubesi, Osmanlı Dönemi'nde adet haline gelmiş olan zimem defteri uygulamasını geleneksel hale getirerek, bu Ramazan ayında da çalışma başlattı. Elazığ'da bulunan bakkallardan veresiye defteri satın alarak dar gelirli ailelerin borçlarını silen MÜSİAD, zimem defteri uygulamasını sürdürdü.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, binlerce imalatçı firmanın uzun yıllardan bu yana dile getirdikleri KOBİ OSB projesinin BTSO ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde kentin geleceği için dönüm noktası olacak stratejik bir hamleye...
Sizin düşünceleriniz neler ?