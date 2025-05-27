AB'de Yeni Otomobil Satışları Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AB'de Yeni Otomobil Satışları Yükseldi

27.05.2025 09:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB'de nisan ayı yeni otomobil satışları, yıl bazında %1,3 artışla 925 bin 359'a ulaştı.

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,3 artışla 925 bin 359'a yükseldi.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerinin nisan ayına ilişkin yeni otomobil tescil verilerini açıkladı.

Buna göre, AB ülkelerinde yeni otomobil satışları geçen ay 2024'ün aynı ayına göre yüzde 1,3 yükselerek 925 bin 359 oldu. Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin yüzde 34,7'si hibrit, 28,3'ü benzinli, 15,7'si elektrikli, 9,6'sı dizel, 8,8'i fişli (Plug-In) hibrit ve yüzde 2,9'u diğer yakıt türlerinin kullanıldığı araçlar olarak belirlendi.

Elektrikli otomobil satışları nisanda yıllık bazda yüzde 34,1 artarak 145 bin 341'e ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı yüzde 59,2 oldu.

Yeni otomobil satışları nisanda geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2 ve Fransa'da 5,6 azalırken, İtalya'da yüzde 2,7, İspanya'da yüzde 7,1 arttı.

Ocak-nisan döneminde ise toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 azalarak 3 milyon 640 bin 211'e geriledi. Otomotiv üreticilerine göre, nisan ayında AB'de en fazla yeni otomobil satışını 257 bin 111 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Volkswagen Grubu'nu Stellantis izledi. Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları bünyesinde barındıran Stellantis Grubu, 150 bin 785 otomobil sattı.??????? Renault Grubu, 102 bin 525 yeni otomobille üçüncü, Toyota Grubu ise 75 bin 272 ile dördüncü sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'de Yeni Otomobil Satışları Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 yıl sonra gelen şampiyonluk 90 yıl sonra gelen şampiyonluk
Camide tepki çeken görüntü Önce uyardı sonra tekme tokat saldırdı Camide tepki çeken görüntü! Önce uyardı sonra tekme tokat saldırdı
Sevgilisinden ayrılan kadın paraşütçü, uçaktan atlayark intihar etti Sevgilisinden ayrılan kadın paraşütçü, uçaktan atlayark intihar etti
Bu tahmin çok konuşulur Dev banka dolarTL için günü gününe rakam verdi Bu tahmin çok konuşulur! Dev banka dolar/TL için günü gününe rakam verdi
Hülya Avşar’dan sahnede Hakan Altun sürprizi Hülya Avşar'dan sahnede Hakan Altun sürprizi
ABD’de her hafta 300’den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor ABD'de her hafta 300'den fazla kişi korona nedeniyle hayatını kaybediyor
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı Künefe zincirine FETÖ operasyonunda detaylar ortaya çıktı
Ankara’da ormanlara giriş yasaklandı Ankara'da ormanlara giriş yasaklandı
Fenerbahçe ayrılık var Yıldız futbolcu geri dönüyor Fenerbahçe ayrılık var! Yıldız futbolcu geri dönüyor
Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı Katy Perry, sahnede şarkı söylediği sırada sütyeni açıldı
Gelinin istediği mehir yakınlarını bile isyan ettirdi: Babam ne yaptın Gelinin istediği mehir yakınlarını bile isyan ettirdi: Babam ne yaptın!

09:19
Ne bu özgüven Fenerbahçe’ye mağlubiyeti getiren an
Ne bu özgüven? Fenerbahçe'ye mağlubiyeti getiren an
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
08:20
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
08:05
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
14:47
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
14:47
Otomotiv devinde kriz 3 bin kişi işten çıkarılacak
Otomotiv devinde kriz! 3 bin kişi işten çıkarılacak
14:05
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
İlhan Şeşen hayatını kaybetti
14:02
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
14:01
Ebru Yaşar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı
Ebru Yaşar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 09:42:19. #7.12#
SON DAKİKA: AB'de Yeni Otomobil Satışları Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.