AB'den Infineon'a 920 Milyon Avro Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AB'den Infineon'a 920 Milyon Avro Destek

AB, Infineon'un Dresden'de çip tesisi kurulumu için 920 milyon avro hibe onayladı.

20.02.2025 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB), Almanya'nın çip üreticisi Infineon şirketine fabrika kurulumu için 920 milyon avro kaynak sağlamasına onay verdi.

AB Komisyonu, Almanya'nın, Infineon şirketinin Dresden'de yeni çip üretim tesisi inşasını desteklemeye yönelik tedbirinin AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunarak onaylandığını duyurdu.

Açıklamada, önlem sonucunda Infineon'un çok çeşitli türde çipler üretmeye yönelik projesini tamamlayacağı, yeni üretim tesisinin AB'nin çip üretim kapasitesini geliştireceği ve tedarik zincirini kuvvetlendireceği kaydedildi.

Fabrikanın tam kapasite üretime 2031 yılında geçmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, firmanın 3,5 milyar avro tutarındaki yatırımını desteklemek için 920 milyon avro hibe verileceği bildirildi.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Teknoloji, Ekonomi, Dresden, Almanya, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB'den Infineon'a 920 Milyon Avro Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:15 İstanbul karlar altında Tüm ilçeler sarı kodlu uyarı İstanbul karlar altında! Tüm ilçeler sarı kodlu uyarı
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 07:45:48. #1.11#
SON DAKİKA: AB'den Infineon'a 920 Milyon Avro Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.