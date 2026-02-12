AB'den Rekabet Gücünü Artırma Planı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin rekabet gücünü artırmak için Tek Pazar'ın işleyişini geliştireceklerini ve sermaye piyasasını derinleştireceklerini belirterek, bazı konularda oy birliği sağlanamaması durumunda bir grup ülkenin diğerlerinden ayrı biçimde ilerleyeceği güçlendirilmiş işbirliği mekanizmasını devreye sokacaklarını söyledi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Belçika'nın Alden Biesen Kalesi'nde yapılan gayriresmi AB Liderler Zirvesi bitiminde basına açıklamalarda bulundu.

"Bugün tartışmanın ana başlığı ve bizim de hedefimiz bir Avrupa, bir pazar." diyen von der Leyen, bu noktaya 2027 sonuna kadar ulaşmak istediklerini belirtti."

Von der Leyen, liderlerle rekabet gücü gibi daha geniş bir konu hakkında görüştüğünü, mart ayında yapılacak AB Lider Zirvesi'nde "Bir Avrupa, Bir pazar" yol haritasını detaylı biçimde sunacağını ifade etti.

"Bir Pazar" anlaşmasının beş temel yapı taşı olduğunu anlatan von der Leyen, ilk olarak AB ve ulusal düzeyde idari yükü azaltacaklarını vurguladı."

Von der Leyen, bu kapsamda torba yasalarla mevcut mevzuatları sadeleştireceklerini ve AB müktesebatında derinlemesine bir temizlik yapacaklarını söyledi.

"Derin ve likit sermaye piyasasına sahip olmak için tasarruf ve yatırım birliğini de içeren bir pazar oluşturma konusunda anlaştık." diyen von der Leyen, "Burada, piyasa entegrasyonunu, denetimi ve menkul kıymetleri içeren tasarruf ve yatırım birliğinin birinci aşamasını Haziran ayına kadar tamamlamak istediğimiz konusunda anlaştık. Eğer haziran ayına kadar yeterli ilerleme olmazsa, güçlendirilmiş işbirliğini devreye sokmayı düşüneceğiz." ifadelerini kullandı."

Von der Leyen, AB içinde güçlendirilmiş işbirliği mekanizmasının, en az 9 üye ülkenin daha hızlı ve kararlı bir şekilde ilerlemek ve daha iddialı olmak istemesi durumunda yürürlüğe girebildiğini anımsatarak, 27 üye ülkenin tamamının ekonomik alanda bazı adımları atmak istememesi durumunda güçlendirilmiş işbirliğine geçebileceklerini vurguladı.

Karar alırken 27 ülkenin buna katılmasını ve oy birliğini tercih ettiğini belirten von der Leyen, "Ancak şu anda gerçekten ilerlemesi gereken son derece önemli yapı taşları var. Bu nedenle, potansiyel olarak güçlendirilmiş işbirliği bir yedek seçenek olarak mevcut." dedi.

Çok büyük şirketlerin kurulması sağlanacak

Von der Leyen, AB'nin daha büyük ve küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketlere ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Avrupa şampiyonlarına ihtiyacımız var. Bu nedenle birleşme yönergeleri taslağı Nisan ayında sunulacak." dedi.

AB'deki kamu alımlarına yönelik "Made in Europe" girişimi hakkında von der Leyen, "Sağlam ekonomik analizlere dayanarak stratejik sektörler için Avrupa önceliğini de içeren Sanayi Hızlandırıcı Yasası'nı bir sonraki AB Liderler Zirvesi'nde sunacağız." diye konuştu.

Von der Leyen, AB emisyon ticaret sisteminin faydalarına dikkati çekti.

AB Konseyi Başkanı Costa da "Bugün liderler, Avrupa'nın rekabet gücünü ve refahını artıracak, yüksek kaliteli işler yaratacak dirençli bir ekonomi inşa etme konusunda stratejik beyin fırtınası gerçekleştirdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün görüşülen konuların mart ayında yapılacak zirvede somut eylemlere dönüşeceğini anlatan Costa, "İddialı sadeleştirme gündemimizi ilerletmeye devam etme konusunda oy birliğiyle anlaşmaya varıldı." ifadesini kullandı.

Costa, "Acilen 2026 ve 2027 yıllarında eksik bir Tek Pazardan bir Avrupa pazarına geçiş yapılmalı." dedi.

AB büyük telekom şirketlerine izin verecek

"Telekom gibi bazı sektörlerde gerekli yatırım ve inovasyon seviyelerine ulaşmak için bir dereceye kadar şirket birleşmelerine izin verilmesi gerektiği konusunda bir anlaşmaya varıldı." diyen Costa, birleşme sonucu kurulacak büyük şirketlerin daha fazla yatırım ve daha fazla inovasyon yapmasını sağlayacaklarını anlattı."

Costa, "Liderler, stratejik sektörlerde gerçekten Avrupa şampiyonu şirketlerin ortaya çıkmasını istiyor." diye konuştu.

Liderlerde, savunma, uzay, temiz teknoloji, kuantum yapay zeka ve ödeme sistemleri gibi bazı sektörlerin stratejik önemi konusunda bir anlayış olduğunu anlatan Costa, Avrupa tercihinin derinlemesine analiz yaptıktan sonra seçilen stratejik sektörlerde orantılı ve hedefli bir şekilde kullanılması gerektiğini anlattı.

Avrupa'da yatırım eksik

Costa, "Avrupa'da yatırım eksikliği var. Daha fazla yatırım olmadan rekabet gücü olmayacak. Bugünkü odak noktamız çoğunlukla özel yatırımı nasıl harekete geçireceğimiz konusuydu." dedi.

AB liderlerinin Avrupa'nın tasarruf ve yatırım birliğini hızlandırma konusunda fikri birliği içinde olduğuna işaret eden Costa, "Avrupa'nın tek ve verimli bir finansal sisteme ihtiyacı var. Bu sistem, Avrupa tasarruflarını Avrupa'daki yatırımlara daha iyi dönüştürebilir." diye konuştu.

Costa, "Güçlendirilmiş işbirliğinden kaçınmaya ve 27 üye ülkenin tamamının bir noktada anlaşmasını sağlamaya çalışacağım. Eğer bu işe yaramazsa Lizbon Antlaşması çeşitli çözümler sunuyor. Bunlardan biri de güçlendirilmiş işbirliği." ifadelerini kullandı.

AB içinde güçlendirilmiş işbirliği mekanizması son dönemde iki vitesli Avrupa yaklaşımı olarak da öne çıkıyor.

Güçlendirilmiş işbirliği, AB bünyesinde en az 9 üye ülkenin, diğer üyelerin katılımı olmadan belirli bir alanda daha ileri entegrasyon veya işbirliği kurmasına olanak tanıyan bir sistem olarak biliniyor.