ENHANCER PRO ortak kullanım tesisleri hibe programı paydaşlara tanıtıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ENHANCER PRO-Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında, Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı'na ilişkin Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Toplam 70 milyon Avro bütçeye sahip olan ENHANCER PRO; Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 18 ilde uygulanacaktır.

Ortak kullanım tesisleri hibe programı

Proje kapsamında yürütülen Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı ile girişimcilere yönelik iş geliştirme, mentorluk, danışmanlık, eğitim, prototipleme, dijital ve yeşil dönüşüm, kuluçka ve hızlandırma hizmetleri sunacak kapsayıcı merkezlerin kurulması veya mevcut tesislerin kapasitelerinin geliştirilmesi desteklenecektir.

Bütçe, destek tutarı ve oranları

Programın toplam bütçesi 11 milyon Avro olup, proje başına 150 bin - 200 bin Avro arasında hibe desteği sağlanmaktadır. Destek oranı, uygun maliyetlerin yüzde 75 ila yüzde 90'ı arasında değişmektedir.

Hibe programına; ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, esnaf ve sanatkar birlikleri, ziraat odaları, belediyeler, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi sitesi yönetim kooperatifleri, iş kuluçka merkezleri, TEKMER'ler, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, üniversiteler, ihracatçı birlikleri ile IPA, FRIT veya benzeri programlar kapsamında kurulmuş ortak kullanım tesisleri başvuruda bulunabilmektedir.

Desteklenen faaliyet alanları

Program kapsamında; tesislerin fiziki altyapısının iyileştirilmesi, makine-ekipman ve yazılım temini, hizmet çeşitliliğinin artırılması, tesisler arası ağların güçlendirilmesi ile prototipleme ve modelleme altyapılarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler desteklenmektedir.

Program kapsamı ve başvuru süreçleri aktarıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu, Ajans olarak ENHANCER PRO ve Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı'nın amacı, kapsamı ve başvuru süreçleri hakkında paydaşları bilgilendirmek üzere faaliyet alanları olan TRC1 Bölgesi'nde (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ifade etti.

Paksu, düzenlenen toplantılarda programın kapsamı, uygun başvuru sahipleri ve başvuru şartları detaylı şekilde katılımcılarla paylaşıldığını belirterek paydaşların görüş ve soruları alınarak uygulama sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

Paydaş katılımı ve sürece katkı

Paksu, söz konusu bilgilendirme faaliyetlerinin programların etkin ve verimli şekilde yürütülmesi açısından önem taşıdığını vurgulayarak, bölgedeki tüm paydaşları hibe programlarından faydalanmaya davet etti.

Hibe programına başvurular 27 Mart 2026 tarihinde sona erecek. - GAZİANTEP