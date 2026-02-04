ENHANCER PRO ortak kullanım tesisleri hibe programı paydaşlara tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ENHANCER PRO ortak kullanım tesisleri hibe programı paydaşlara tanıtıldı

ENHANCER PRO ortak kullanım tesisleri hibe programı paydaşlara tanıtıldı
04.02.2026 12:20  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve ICMPD tarafından yürütülen ENHANCER PRO Projesi kapsamında Gaziantep, Adıyaman ve Kilis'te ortak kullanım tesisleri hibe programı hakkında bilgilendirme toplantıları yapıldı. Proje ile hibe desteği sunulacak tesislerin kapasiteleri geliştirilecektir.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ENHANCER PRO-Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Uyum İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi kapsamında, Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı'na ilişkin Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinde bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Toplam 70 milyon Avro bütçeye sahip olan ENHANCER PRO; Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 18 ilde uygulanacaktır.

Ortak kullanım tesisleri hibe programı

Proje kapsamında yürütülen Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı ile girişimcilere yönelik iş geliştirme, mentorluk, danışmanlık, eğitim, prototipleme, dijital ve yeşil dönüşüm, kuluçka ve hızlandırma hizmetleri sunacak kapsayıcı merkezlerin kurulması veya mevcut tesislerin kapasitelerinin geliştirilmesi desteklenecektir.

Bütçe, destek tutarı ve oranları

Programın toplam bütçesi 11 milyon Avro olup, proje başına 150 bin - 200 bin Avro arasında hibe desteği sağlanmaktadır. Destek oranı, uygun maliyetlerin yüzde 75 ila yüzde 90'ı arasında değişmektedir.

Hibe programına; ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, esnaf ve sanatkar birlikleri, ziraat odaları, belediyeler, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi sitesi yönetim kooperatifleri, iş kuluçka merkezleri, TEKMER'ler, teknoparklar, teknoloji transfer ofisleri, üniversiteler, ihracatçı birlikleri ile IPA, FRIT veya benzeri programlar kapsamında kurulmuş ortak kullanım tesisleri başvuruda bulunabilmektedir.

Desteklenen faaliyet alanları

Program kapsamında; tesislerin fiziki altyapısının iyileştirilmesi, makine-ekipman ve yazılım temini, hizmet çeşitliliğinin artırılması, tesisler arası ağların güçlendirilmesi ile prototipleme ve modelleme altyapılarının geliştirilmesine yönelik faaliyetler desteklenmektedir.

Program kapsamı ve başvuru süreçleri aktarıldı

İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu, Ajans olarak ENHANCER PRO ve Ortak Kullanım Tesisleri Hibe Programı'nın amacı, kapsamı ve başvuru süreçleri hakkında paydaşları bilgilendirmek üzere faaliyet alanları olan TRC1 Bölgesi'nde (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) bilgilendirme toplantıları düzenlediklerini ifade etti.

Paksu, düzenlenen toplantılarda programın kapsamı, uygun başvuru sahipleri ve başvuru şartları detaylı şekilde katılımcılarla paylaşıldığını belirterek paydaşların görüş ve soruları alınarak uygulama sürecine ilişkin bilgilendirme yapıldığını kaydetti.

Paydaş katılımı ve sürece katkı

Paksu, söz konusu bilgilendirme faaliyetlerinin programların etkin ve verimli şekilde yürütülmesi açısından önem taşıdığını vurgulayarak, bölgedeki tüm paydaşları hibe programlarından faydalanmaya davet etti.

Hibe programına başvurular 27 Mart 2026 tarihinde sona erecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Avrupa Birliği, Hibe Desteği, Gaziantep, Adıyaman, Ekonomi, Kilis, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ENHANCER PRO ortak kullanım tesisleri hibe programı paydaşlara tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı Depremde 3 kardeşini, annesini ve babasını kaybeden Furkan aile fotoğrafından geriye tek kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı İşte istenen cezalar ASSAN GROUP soruşturması tamamlandı! İşte istenen cezalar
Kocaelispor, Skriniar’ın cezalandırılması için TFF’ye başvuru yaptı Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı
Katliam gibi kazada kahreden detay Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa... Katliam gibi kazada kahreden detay! Bir gün önceki otobüsü kaçırmasa...
TÜVTÜRK’ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı: 36 bin lira cezası var

13:18
Kante’yi Fener’e getirmek için Erdoğan’a ulaşan isim ortaya çıktı
Kante'yi Fener'e getirmek için Erdoğan'a ulaşan isim ortaya çıktı
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
12:24
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım İki istisna geldi
Vatandaşı isyan ettiren kredi kartı düzenlemesinde geri adım! İki istisna geldi
12:10
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
Devlet korumasına alınan çocuğun babasından ayrılış anı yürek burktu
11:47
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu’ndan ilk açıklama
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
11:46
Jeffrey Epstein’in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı
11:22
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti İşte yardım yapılacak kalemler
Vatandaşlık maaşında detaylar netleşti! İşte yardım yapılacak kalemler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 13:38:49. #7.11#
SON DAKİKA: ENHANCER PRO ortak kullanım tesisleri hibe programı paydaşlara tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.