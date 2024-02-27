AB, doğal gaz talebini azaltma uygulamasını 1 yıl daha uzatmayı teklif etti

Avrupa Birliği (AB), gelecek kış dönemine hazırlık için üye ülkelerin doğal gaz talebini yüzde 15 azaltma uygulamasının 1 yıl uzatılmasını teklif etti.
AB Komisyonu, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve enerji krizi nedeniyle uygulamaya konan, üye ülkelerin gaz talebini 2017-2022 ortalamasının yüzde 15 altına indirmesini içeren acil durum tedbirinin 12 ay daha uzatılmasına yönelik teklifini açıkladı.
Açıklamada, AB genelinde yapılan gaz tasarrufunun enerji kriziyle mücadeleye önemli katkı sağladığı hatırlatılarak, "AB, Ağustos 2022 ile Aralık 2023 arasında toplu biçimde gaz talebini yüzde 18 azaltarak yaklaşık 101 milyar metreküp gaz tasarrufu sağladı." ifadesi yer aldı.
Uygulamadaki olağanüstü gaz tasarruf mevzuatının 31 Mart'ta sona ereceği anımsatılan açıklamada, komisyonun üye ülkelere gaz talebini azaltma tedbirlerinin sürdürülmesini teklif ettiği kaydedildi.
Açıklamada, jeopolitik gerilimlerin devam etmesi, sıkı küresel gaz piyasaları ve AB'nin Rus fosil yakıtlarından tamamen kurtulma hedefi göz önüne alındığında enerji tasarrufunun devam ettirilmesi gerektiğine işaret edilerek, teklifin 4 Mart'ta AB üyesi ülkelerini enerji bakanlarının yapacağı toplantıda değerlendirileceği belirtildi.???????
Mevcut gaz tasarruf uygulaması 31 Mart 2024 tarihinde sona eriyor. Söz konusu doğal gaz tüketimini düşürme hedefi acil durumlarda zorunlu hale getirilebiliyor.
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