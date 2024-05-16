AB, Facebook ve Instagram'u çocukların korunmasıyla ilgili kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AB, Facebook ve Instagram'u çocukların korunmasıyla ilgili kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturuyor

AB, Facebook ve Instagram\'u çocukların korunmasıyla ilgili kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturuyor

Avrupa Birliği (AB), Facebook ve Instagram'da reşit olmayanların korunmasına ilişkin Birlik kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Meta hakkında soruşturma başlattı. AB Komisyonu, Meta'nın çocukların korunmasıyla bağlantılı alanlarda AB Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı. Komisyonun, Facebook ve Instagram sistemlerinin, algoritmaları da dahil olmak üzere, çocuklarda davranışsal bağımlılıkları teşvik edebileceği ve aynı zamanda 'tavşan deliği etkisi' olarak adlandırılan sonuca yol açabileceği belirtilen açıklamada, Meta'nın uygulamaya koyduğu yaş doğrulama yöntemlerinin de sorunlu olduğu ifade edildi. AB'nin geçen yıl yürürlüğe giren yasa kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platformlar katı kurallara tabi tutuluyor. Teknoloji şirketlerinin, platformlarındaki yasa dışı ve zararlı içerikle mücadele etmek için çeşitli tedbirler uygulaması gerekiyor. AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak para cezaları uygulayabiliyor.

16.05.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB), Facebook ve Instagram'da reşit olmayanların korunmasına ilişkin Birlik kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle Meta hakkında soruşturma başlattı.

AB Komisyonu, Meta'nın çocukların korunmasıyla bağlantılı alanlarda AB Dijital Hizmetler Yasası'nı (DSA) ihlal edip etmediğini belirlemek üzere resmi soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Komisyonun, Facebook ve Instagram sistemlerinin, algoritmaları da dahil olmak üzere, çocuklarda davranışsal bağımlılıkları teşvik edebileceği ve aynı zamanda "tavşan deliği etkisi" olarak adlandırılan sonuca yol açabileceği belirtilen açıklamada, Meta'nın uygulamaya koyduğu yaş doğrulama yöntemlerinin de sorunlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Komisyonun bu konuda ek bilgi ve kanıt toplamaya devam edeceği bildirildi.

AB'nin geçen yıl yürürlüğe giren yasa kapsamında, Avrupa'da faaliyet gösteren büyük dijital platformlar katı kurallara tabi tutuluyor. Teknoloji şirketlerinin, platformlarındaki yasa dışı ve zararlı içerikle mücadele etmek için çeşitli tedbirler uygulaması gerekiyor.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak para cezaları uygulayabiliyor.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Instagram, Facebook, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Facebook ve Instagram'u çocukların korunmasıyla ilgili kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:14 28 Şubat’tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi 28 Şubat'tan hüküm giyen emekli generallerin cezaları affedildi
23:32 İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor
23:24 Kobani Davası’ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak Kobani Davası'ndan tahliye edilen Kışanak: Mesele ülkenin sorunlarının çözüleceği ortamı yaratmak
21:26 Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken ’’Kobani’’ davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken ''Kobani'' davası yorumu: Bunun için dikta rejimleriyle el sıkışılmaz, sistemin aparatı olunmaz
15:33 Kobani Davası’nda karar Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti Kobani Davası'nda karar! Ahmet Türk 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, Sırrı Süreyya Önder ve Ayhan Bilgen beraat etti
00:28 Dışişleri Bakanlığı’na 3 yeni bakan yardımcısı Dışişleri Bakanlığı'na 3 yeni bakan yardımcısı
23:50 Beştepe’den Kobani Davası’yla ilgili ilk açıklama geldi Beştepe'den Kobani Davası'yla ilgili ilk açıklama geldi
23:30 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ’’dabke’’ dansı yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sahnede ''dabke'' dansı yaptı
23:03 Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı Türkiye, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı
23:01 Taraftarlar kahroldu 120 yıllık kulüp iflas etti Taraftarlar kahroldu! 120 yıllık kulüp iflas etti
22:31 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK 1. Lig play-off yarı final eşleşmesi belli oldu: Bodrumspor-Çorum FK
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2024 04:31:59. #1.13#
SON DAKİKA: AB, Facebook ve Instagram'u çocukların korunmasıyla ilgili kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement