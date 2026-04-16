AB, Google'a Veri Paylaşma Zorunluluğu Getirdi

16.04.2026 15:26
AB Komisyonu, Google'ın arama verilerini üçüncü taraflarla paylaşmasını önerdi. Kamuoyu görüşleri isteniyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Google'a arama motoru verilerini üçüncü taraflarla paylaşmasını önerdi.

AB Komisyonu, Dijital Pazarlar Yasası'na (DMA) uyum sağlanması amacıyla önerilen tedbirlerin Google'a iletildiğini açıkladı.

Açıklamada, Google'ın arama sıralamaları, kullanıcı sorguları, tıklama ve görüntüleme verileri gibi bilgileri üçüncü taraf arama motorlarına adil, makul ve ayrımcı olmayan koşullarda açması gerektiği bildirildi.

Önlemlerle üçüncü taraf arama motorları ile arama işlevine sahip yapay zeka tabanlı sohbet uygulamalarının verilere erişerek hizmetlerini geliştirmesinin ve Google Arama'nın pazardaki güçlü konumuna karşı rekabet edebilmesinin hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, Google'ın arama verilerinin kapsamını, araçlarını ve sıklığını, kişisel verilerin anonimleştirilmesine yönelik önlemleri, katılımcıların arama verilerine erişimini düzenleyen süreçleri ve arama verileri için fiyat belirleme parametrelerini paylaşması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonunun söz konusu önerilerin etkinliğini değerlendirmek amacıyla kamuoyuna açık bir istişare süreci başlattığı, ilgili tarafların 1 Mayıs'a kadar görüş bildirebileceği ifade edildi.

Komisyonun, gelen geri bildirimleri ve Google'ın görüşlerini değerlendirerek nihai kararını şekillendireceğine işaret edilen açıklamada, son kararın 27 Temmuz'a kadar kabul edileceği anımsatıldı.

AB'nin Dijital Pazarlar Yasası kapsamında büyük teknoloji platformlarına katı kurallar uygulanıyor.

Kural ihlali durumunda şirketlere küresel cirolarının yüzde 10'una varan seviyede para cezaları kesilebiliyor.

AB Komisyonu, rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a 2017 yılından bu yana toplamda yaklaşık 9,7 milyar avronun üzerinde para cezası kesmişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
