AB Hayvancılık Ürünlerine İthalat Yasağı - Son Dakika
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Ekonomi

AB Hayvancılık Ürünlerine İthalat Yasağı

Rusya, şap hastalığı nedeniyle AB’den tüm hayvancılık ürünlerine ithalat yasağı getirdi.

17.01.2025 15:16
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Rusya Federal Bitki Sağlığı Denetim Servisi (Rosselhoznadzor), şap hastalığının yayılma tehlikesi nedeniyle Avrupa Birliği (AB) bölgesinden hayvancılık ürünlerine ithalat yasağı getirildiğini bildirdi.

Rosselhoznadzor'dan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun kıtadaki şap hastalığına yönelik aldığı önlemlerin yetersiz bulunduğu belirtildi.

Şap hastalığının yüksek direnç ve yayılma tehlikesine sahip olduğuna işaret edilen açıklamada, 20 Ocak'tan itibaren AB'den tüm hayvancılık ürünlerine ithalat yasağı getirildiği bildirildi.

Almanya'nın Brandenburg eyaletinde bir manda sürüsünde şap hastalığının tespit edilmesinin ardından 12 Ocak'ta Berlin'deki çocuk çiftlikleri, hayvanat bahçesi ve hayvan parkları şap hastalığı nedeniyle kapatılmıştı.

Güney Kore domuz etine Hollanda ise buzağı ithalatına geçici yasak getirdi

Güney Kore Tarım Bakanlığı, şap vakasının duyulmasının ardından Almanya'dan tüm domuz eti ithalatını yasakladı.

Hollanda ise Almanya'dan besi amaçlı buzağı ithalatını durdurdu.

Ayrıca 27 Aralık 2024'ten bu yana Güney Kore'ye teslim edilen tüm Alman domuz eti ürünlerine şap virüsü testleri yapılacak.

Şu anda yaklaşık 360 ton Alman domuz eti için karantina incelemesi yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Ekonomi, Almanya, Dünya, Rusya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Hayvancılık Ürünlerine İthalat Yasağı - Son Dakika

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