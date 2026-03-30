AB, İtalya'ya 6 Milyar Euro Destek Onayladı
AB, İtalya'ya 6 Milyar Euro Destek Onayladı

30.03.2026 14:31
AB, İtalya'nın yenilenebilir hidrojen üretimi için 6 milyar avroluk destek programını onayladı.

Avrupa Birliği (AB), İtalya'nın ulaşım ve sanayi sektörlerinde kullanılmak üzere yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemeyi amaçlayan 6 milyar avroluk kamu destek programına onay verdi.

AB Komisyonu, İtalya'nın yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemeye yönelik tedbirinin AB kamu destek kurallarıyla uyumlu bulunarak onaylandığını açıkladı.

Açıklamada, söz konusu programın, AB hidrojen stratejisine ve temiz sanayi hedeflerine katkı sağlayacağı bildirildi.

İtalya'nın program kapsamında yılda 200 bin ton yenilenebilir hidrojen üretimini desteklemeyi hedeflediğine işaret edilen açıklamada, programın yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrikle elektroliz yoluyla üretilen hidrojenin yanı sıra biyolojik ve termokimyasal süreçlerle üretilen hidrojeni de kapsayacağı kaydedildi.

Açıklamada, desteğin çift yönlü fark sözleşmeleri aracılığıyla sağlanacağı, hidrojen için referans fiyatın rekabetçi ihale süreciyle belirleneceği belirtilerek, alternatif yakıt fiyatlarının bu referans fiyatın altında kalması halinde İtalya'nın üreticilere aradaki farkı ödeyeceği ifade edildi.

Programın 31 Aralık 2029'a kadar yürürlükte kalmasının öngörüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Bu yardım, ulaşım ve sanayi sektörlerinin karbonsuzlaştırılması için yenilenebilir hidrojen üretimini kolaylaştırmak amacıyla gerekli ve uygundur." ifadesi kullanıldı.

AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi, AB Komisyonu'nun görev alanına giriyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ulaşım, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, İtalya'ya 6 Milyar Euro Destek Onayladı - Son Dakika

SON DAKİKA: AB, İtalya'ya 6 Milyar Euro Destek Onayladı - Son Dakika
