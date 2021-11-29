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AB, medya yasası hazırlıyor - Son Dakika

AB, medya yasası hazırlıyor

29.11.2021 15:43
AB, medya yasası hazırlıyor

Avrupa Birliği (AB), medyada çoğulculuğu artırmak ve sektörü kuvvetlendirmek için yeni kurallar üzerinde çalışıyor.

Avrupa Birliği (AB), medyada çoğulculuğu artırmak ve sektörü kuvvetlendirmek için yeni kurallar üzerinde çalışıyor.

AB Komisyonu İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Haber Medya Forumu'nda konuştu.

AB Komisyonunun medya sektörünün bütünlüğünü ve bağımsızlığını sağlamak için gelecek yıl "Medya Özgürlük Yasası" teklifini sunacağını belirten Breton, "Medya'da çoğulculuğu artırmak ve bir bütün olarak sektörün direncini kuvvetlendirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Breton, medya şirketlerinin faaliyetlerinde her türlü haksız müdahaleye karşı önlem almak istediklerine işaret ederek, "Hiç kimsenin kamusal tartışmayı önemsemeyecek kadar büyük hale gelmemesi için çevrimiçi de olmak üzere medyada çoğulculuğu güvence altına aldığımızdan emin olmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yasanın Avrupa'da medya sektörüne yabancı aktörlerin müdahalelerini engelleyeceğini belirten Breton, dijital çağa uygun kapsayıcı bir medya politikası inşa ettiklerini anlattı.

Breton, Komisyonun yeni yasayı kabul etmeden önce medya temsilcileri ve diğer üçüncü taraflarla istişare süreci yürüteceğini sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği, Özgürlük, Brüksel, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AB, medya yasası hazırlıyor - Son Dakika Ekonomi


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