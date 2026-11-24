Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve dünyanın en değerli baharatları arasında gösterilen safranda hasat dönemi sona ererken, bu yıl yaklaşık 56 kilogram ürün elde edilmesi bekleniyor.

Safranbolu başta olmak üzere Karabük genelinde üreticiler tarafından yetiştirilen safranda, son çiçeklerin de toplanmasıyla hasat sezonu tamamlandı.

Büyük emek gerektiren hasat sürecinde toplanan safran çiçeklerinin kırmızı tepecikleri (stigmaları) ayrılarak kurutuluyor.

AB tesciline sahip Safranbolu safranı, kendine özgü rengi, aroması ve kullanım alanlarıyla hem yurt içinde hem de yurt dışında ilgi görüyor.

Kilosunun 800 bin ila 1 milyon 400 bin lira arasında satılması dolayısıyla dünyanın en pahalı baharatı olarak gösterilen safranın bu yılki üretim sezonunda yaklaşık 56 kilogram rekolte bekleniyor.