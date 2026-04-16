AB-Türkiye Ekonomik İş Birliği Vurgusu

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu 2026 vesilesiyle, Belçika'nın Ankara Büyükelçiliği ile Avrupa Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ETTIC) iş birliğinde Belek'te bir otelde "AB-Türkiye: Rekabet Gücünü Birlikte İlerletmek" paneli düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan Mehmet Kemal Bozay, programa katılımı beklenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın iştirak edemediğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız burada olacaktı ancak bir mücbir sebep nedeniyle bugün bizlerle birlikte olamayacak. Onun adına görüşlerimizi ben paylaşacağım." dedi.

Bozay, Avrupa ülkeleri ile Türkiye'nin ya da Türkiye'nin Asya ülkeleriyle rekabet ettiğinin söylenebileceğini ancak asıl önemli olanın bu rekabetin birlikte yürütülmesi olduğunu ifade etti.

Rekabetçiliğin anlamının değiştiğine dikkati çeken Bozay, günümüzde rekabetçiliğin artık dayanıklılık ve sürdürülebilirlik anlamına geldiğini söyledi.

Bozay, rekabetçilikten söz edilirken önemli başlıklardan birinin Türkiye-AB ilişkilerinin ana dinamikleri olduğunu kaydetti.

Türkiye ile AB arasında süregelen bazı önemli düzenlemeler olduğunu belirten Bozay, "Biri Gümrük Birliği diğeri ise Ortaklık Anlaşması. Burada rekabet gücü kapasitemizi birlikte artırmak için uygun bir zeminimiz var. Gümrük Birliği üzerine inşa edilen bu kurumsallaşmış ekonomik ilişkiler, sistemin modernize edilmesiyle güçlendirilmelidir." diye konuştu.

Bozay, Gümrük Birliği'nin modernizasyonunu, küresel ekonomik sistemde rekabet gücünü artırmanın ana araçlarından biri haline nasıl getirilebileceği üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Tedarik zincirleri ve değer zincirlerinin de gündemdeki önemli başlıklar arasında yer aldığına işaret eden Bozay, "Türkiye artık sadece bir zincir değil, Avrupa Birliği için değer üretmenin bir parçasıdır çünkü biz Avrupa Birliği'nin beşinci büyük ticaret ortağıyız. Avrupa Birliği de Türkiye için aynı konumda çünkü Türkiye'nin bir numaralı ticaret ortağıdır." ifadelerini kullandı.

Bozay, mevcut tabloda AB-Türkiye arasındaki yakın iş birliğinin bir tercih değil, herkes için zorunluluk olduğunu vurguladı.

Mevzuat çerçevesi ve standartların uyumlu hale getirilmesinin, kesintisiz ekonomik etkileşimin sağlanması ve üçüncü ülkelere karşı rekabet gücünün korunması açısından elzem olduğunu dile getiren Bozay, daha güçlü AB-Türkiye ortaklığının ise uzak veya daha az öngörülebilir pazarlara aşırı bağımlılıktan kaynaklanan kırılganlıkların azaltılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Türkiye ile AB'nin yalnızca kendi refahları için değil, Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya gibi bölgelerde yaşayan toplumların refahı açısından da bağlantısallık temelinde güçlü stratejik ortaklar olabileceğini belirten Bozay, birlikte çalışılması halinde karşılıklı faydaya dayalı, daha sürdürülebilir, dayanıklı, güvenli, yenilikçi ve rekabetçi bir ekonomik geleceğin inşa edilebileceğini dile getirdi.

"Bu güçleri bir araya getirmek sadece faydalı değil, aynı zamanda gereklidir"

Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde ise iki ülke ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu gördüklerini ifade etti.

İki ülkenin de farklı değerler sunduğunu belirten Van de Velde, "Türkiye endüstriyel güç, dinamizm ve stratejik konum sunarken, Avrupa entegrasyon, sermaye ve inovasyon ekosistemi sunmaktadır. Bu güçleri bir araya getirmek sadece faydalı değil, aynı zamanda gereklidir." dedi.

Van de Velde, Türkiye'nin ortak ekonomik geleceğin merkezinde olduğu bir vizyonu teşvik etmeye sorumlu hissettiğini söyledi.

Avrupa Türk Ticaret ve Yatırım Konseyi (ETTIC) Başkanı Dr. Markus Slevogt da Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki iş birliği ve birliktelik anlayışını ekonomik açıdan daha ileri taşımak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

İkili odalar olarak son dokuz yıldır bu alanda çalıştıklarını ifade eden Slevogt, "Avrupalı şirketler, son 20 yılda bu ülkeye yaklaşık 200 milyar ABD doları yatırım yaptı ve pek çok boyutta ticaret gerçekleştiriyorlar. Bu iki taraf arasındaki ticaret hacmi bugün yıllık bazda 230 milyar dolar civarındadır." dedi.

Bu büyüklükteki bir iş hacminin göz ardı edilemeyeceğini vurgulayan Slevogt, iki tarafın daha da yakınlaşması için mevcut dönemin uygun zamanlama sunduğunu dile getirdi.

Avrupa ve Türkiye çevresinde birçok unsurun hızla değiştiğine dikkati çeken Slevogt, daha güçlü bir iş birliğinin daha fazla istikrar sağlayabileceğini belirtti.

Konuşmaların ardından, eski İtalya Başbakanı Enrico Letta'nın "İç Pazarın Tamamlanması"na ilişkin video mesajı katılımcılara izletildi.

ETTIC Başkanı Slevogt, AB-Türkiye Gümrük Birliği'nin modernizasyonuna ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Antalya'nın Belçika Fahri Konsolosu Ece Tonbul, yaptığı değerlendirmelerin ardından katılımcıları networking oturumuna davet ederek programı tamamladı.