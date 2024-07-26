AB Ülkelerinde Spor İstihdamı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

AB Ülkelerinde Spor İstihdamı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yıl spor alanında istihdam edilen kişi sayısı 1 milyon 547 bin olarak açıklandı. Fransa, 289 bin kişiyle en fazla spor istihdamına sahip ülke olurken, Türkiye'de ise spor istihdamı 117 bin kişi olarak gerçekleşti. AB'nin toplam istihdamında spor alanının oranı ise yüzde 0,76 olarak belirlendi.

26.07.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, geçen yıl spor alanında istihdam edilen kişi sayısı 1 milyon 547 bin oldu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2023 yılında spor alanında çalışanlara ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, 2023'te AB'de toplam 1 milyon 547 bin kişinin istihdamı spor alanında gerçekleşti.

AB ülkeleri arasında sporda istihdamının en fazla olduğu ülke 289 binle Fransa oldu. Fransa'yı, 245 binle İspanya, 239 binle Almanya, 162 binle İtalya, 96 binle Hollanda, 75 binle Polonya ve 71 binle İsveç izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'de spor istihdamı 117 bini buldu.

AB'nin geçen yıl spor istihdamı bir önceki yıla kıyasla yüzde 2,2 yükseldi. AB'nin toplam istihdamında spor alanının oranı ise yüzde 0,76'yı buldu.

AB ülkeleri arasında toplam istihdamda spor alanında çalışanların oranının en fazla olduğu ülkeler ise yüzde 1,33 ile İsveç, yüzde 1,25 ile Danimarka, yüzde 1,16 ile İspanya ve yüzde 1,14 ile Finlandiya olarak belirlendi.

Spor alanında çalışan kişilerin yüzde 59,1'inin 30-64 yaş aralığında, yüzde 37,4'ünün 15-29 yaş aralığında olduğu tespit edildi.

Sporda istihdam edilenlerin yüzde 55,2'si erkekler, yüzde 44,8'i kadınlar oldu.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Türkiye, Fransa, Spor, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB Ülkelerinde Spor İstihdamı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
13:24 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun elindeki sorunlar listesi İlk sırada şehir hastaneleri var İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var
12:10 TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil TCMB Başkan Yardımcısı Akçay: Faiz indirimi gündemde değil
11:53 Arka Sokaklar’ın Pınar’ıydı İşte oyunculuğu bırakıp Giresun’a yerleşen ismin son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ıydı! İşte oyunculuğu bırakıp Giresun'a yerleşen ismin son hali
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
13:18 Taraftarları heyecanlandıran hamle Beşiktaş, Anderson Talisca’ya teklif yaptı Taraftarları heyecanlandıran hamle! Beşiktaş, Anderson Talisca'ya teklif yaptı
12:06 Menajerlik şirketinden açıklama var Tuğba Şenoğlu İvegin’in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları’nı karıştırdı Menajerlik şirketinden açıklama var! Tuğba Şenoğlu İvegin'in olimpiyat kadrosundan çıkarılması Filenin Sultanları'nı karıştırdı
11:26 Kudüs’teki Kutsal Kabir Kilisesi’nde, Haçlı Seferleri’nden kalma kayıp altar keşfedildi Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi'nde, Haçlı Seferleri'nden kalma kayıp altar keşfedildi
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
11:03 Anadolu Otoyolu’nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza: 3 ölü, 3 yaralı
11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:43 Meclis kapattıran protesto 30 Temmuz’a kadar ziyaretçi yasağı geldi Meclis kapattıran protesto! 30 Temmuz'a kadar ziyaretçi yasağı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 14:17:00. #1.12#
SON DAKİKA: AB Ülkelerinde Spor İstihdamı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement