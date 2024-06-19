AB, Yüksek Bütçe Açıkları Nedeniyle 7 Ülkeye Disiplin Süreci Başlatacak - Son Dakika
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Ekonomi

AB, Yüksek Bütçe Açıkları Nedeniyle 7 Ülkeye Disiplin Süreci Başlatacak

Avrupa Birliği Komisyonu, Fransa ve İtalya dahil olmak üzere 7 üye ülkeye yüksek bütçe açıkları nedeniyle disiplin süreci başlatacağını duyurdu. AB'nin yayımladığı çalışmada, üye ülkelerin bütçe açığı ve kamu borcu kriterlerine uyumlarının değerlendirildiği belirtildi. AB kurallarına göre, üye ülkelerin bütçe açıkları GSYH'nin yüzde 3'ünü, kamu borçları ise GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu kurallara uymayan ülkeler disiplin sürecine tabi tutulabilir ve para cezası alabilir.

19.06.2024 16:09
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, aralarında Fransa ve İtalya'nın da yer aldığı 7 üye ülkeye yüksek bütçe açıkları nedeniyle disiplin süreci başlatılacağı uyarısında bulundu.

AB Komisyonu, üye ülkelerin ekonomik durumlarına ilişkin tavsiyeler içeren "Avrupa İlkbahar Sömestir Paketi" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Çalışmada, Komisyon'un AB bütçe açığı ve kamu borcu kriterine uyumlarını değerlendirmek amacıyla özellikle Belçika, Çekya, Estonya, İspanya, Fransa, İtalya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovenya, Slovakya ve Finlandiya'ya yönelik rapor hazırlandığı kaydedildi.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 3'ünü, kamu borçlarının GSYH'nin yüzde 60'ını geçmemesi gerektiği hatırlatılan çalışmada, "Raporda yer alan değerlendirmeler ışığında, Belçika, Fransa, İtalya, Macaristan, Malta, Polonya ve Slovakya için aşırı bütçe açığı prosedürünün başlatılması gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

Çalışmada, hazırlanan raporların "aşırı açık" prosedürlerinin başlatılmasına yönelik ilk adım olduğuna işaret edilerek, üye ülkelerinin gelecek aylarda sunacakları çok yıllı harcama planları incelendikten sonra Komisyon'un 7 ülkeye yönelik aşırı bütçe açığı prosedürlerinin başlatılması teklifini sunacağı belirtildi.

Birlik kuralları, üye ülkelerin kamu açık ve borçlarını sınırlandırıyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor. Ancak, AB ülkelerinin önemli bir kısmı mali kurallara uymuyor.

Disiplin prosedürü, aşırı açık veren ülkelerin maliye politikalarını sıkılaştırmalarını amaçlıyor.

Mali kurallara uymayan ülkeler disiplin sürecinin sonunda para cezasına çarptırılabiliyor.

AB üyesi ülkeler, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış, bütçe açıkları ve kamu harcamalarını hızla yükseltmişti.

Bu uygulama, Rusya- Ukrayna Savaşı ve yaşanan enerji ve enflasyon kriziyle de devam etmişti.

AB üyesi ülkeler arasında 2023 yılında kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülkeler yüzde 161,9 ile Yunanistan, yüzde 137,3 ile İtalya, yüzde 110,6 ile Fransa, yüzde 107,7 ile İspanya ve yüzde 105,2 ile Belçika olarak sıralandı.

Bütçe açığının en yüksek olduğu AB ülkeleri ise yüzde 7,4 ile İtalya, yüzde 6,7 ile Macaristan, yüzde 6,6 ile Romanya, yüzde 5,5 ile Fransa, yüzde 5,1 ile Polonya, yüzde 4,9 ile Malta ve Slovakya, yüzde 4,4 ile Belçika olmuştu.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, İtalya, Fransa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB, Yüksek Bütçe Açıkları Nedeniyle 7 Ülkeye Disiplin Süreci Başlatacak - Son Dakika

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