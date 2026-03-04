ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir - Son Dakika
ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir

ABD Bankası\'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
04.03.2026 19:00
Orta Doğu'daki gerginliklerin küresel enerji piyasalarına etkisi artarken, ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan petrol sevkiyatındaki aksamanın sürmesi halinde petrol fiyatlarının hızla yükselebileceği uyarısında bulundu. Bankanın değerlendirmesine göre, boğaz üzerinden taşınan petrol hacminin birkaç hafta daha ciddi şekilde düşük seviyelerde kalması durumunda Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Orta Doğu'da tırmanan savaşın küresel enerji piyasalarına etkisi giderek daha belirgin hale geliyor. ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Hürmüz Boğazı'ndan yapılan petrol sevkiyatındaki aksamanın sürmesi halinde petrol fiyatlarının hızla yükselebileceği uyarısında bulundu.

100 DOLAR SEVİYESİNİ GÖREBİLİR

Bankanın değerlendirmesine göre boğaz üzerinden taşınan petrol hacminin birkaç hafta daha ciddi şekilde düşük seviyelerde kalması durumunda Brent petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesine ulaşabileceği belirtiliyor.

Reuters'in haberine göre bankadan yapılan açıklamada, "Hürmüz petrol hacimleri 5 hafta daha sabit kalırsa Brent petrol fiyatları muhtemelen 100 dolara ulaşacak; bu seviye, stokların kritik derecede düşük seviyelere düşmesini önlemek için daha büyük bir talep düşüşüyle ilişkilendiriliyor" ifadelerine yer verildi.

TANKER TRAFİĞİNDE SERT DÜŞÜŞ

Enerji veri ve analiz şirketi Kpler'in verilerine göre ise Orta Doğu'daki savaş nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker trafiğinde ciddi bir düşüş yaşandı. Artan güvenlik riskleri nedeniyle boğazdan geçen tanker sayısının normal seviyelere kıyasla yaklaşık yüzde 90 oranında azaldığı ifade ediliyor.

KÜRESEL PETROL ARZI RİSK ALTINDA

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksamanın uzun sürmesi halinde küresel petrol arzının daralabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, sevkiyatın normale dönmemesi durumunda enerji piyasalarında yeni bir fiyat dalgalanmasının yaşanabileceğine ve petrol fiyatlarının hızla yükselme potansiyeline dikkat çekiyor.

TRUMP KARARLI

ABD Başkanı Donald Trump ise ABD donanmasının petrol tankerlerine Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri sırasında refakat edeceğini belirtmiş ve, "Şartlar ne olursa olsun ABD dünyanın enerji akışının serbest şekilde sürmesini garanti edecek" ifadesini kullanmıştı.

