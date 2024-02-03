Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan İstifa Etti

Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan istifa ettiğini açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erkan'ın aldığı kararla ilgili olarak "Tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda ise Erkan'ın "görevden alındığı" belirtildi. Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası ABD'nin en büyük bankası JPMorgan, Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

"BAŞKAN DEĞİŞİMİNİ OLUMLU BULUYORUZ"

Hafize Gaye Erkan'ın istifası ve yerine Fatih Karahan'ın atanmasına dair paylaşılan notta "Para Politikası Kurulu'nun şimdi daha şahin olmasının muhtemel olduğunu düşünerek TCMB'deki başkan değişimini dezenflasyon ve TL için olumlu buluyoruz" denildi.

FAİZ VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Bankanın ekonomistlerinden Fatih Akçelik imzalı notta "Para politikasının önümüzdeki dönemde enflasyon görünümüne karşı daha duyarlı olması muhtemel olduğundan faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalmasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı. Notta ayrıca, Karahan'ın enflasyonla mücadele için para politikası ile maliye politikası arasında koordinasyonu artırmasının muhtemel olduğu belirtildi.

BAKAN ŞİMŞEK: TAMAMEN ŞAHSİDİR VE KENDİ TAKDİRİDİR

Hafize Gaye Erkan'ın istifasıyla ilgili dikkat çeken bir yorum da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Bakan Şimşek yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen ekonomi programımız, kesintisiz ve kararlılıkla devam etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ekonomi ekibimize ve uyguladığımız programımıza desteği ve güveni tamdır. Merkez Bankası eski Başkanı Sayın Hafize Gaye Erkan'ın aldığı karar tamamen şahsidir ve kendi takdirleridir. Aldığı bu kararı saygı ile karşılıyor ve ülkemize sunduğu kıymetli hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

ERKAN'IN İSTİFA PAYLAŞIMI

Erkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Kamuoyunun malumu olduğu üzere 8 Haziran 2023 tarihinden bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevini sürdürmekteyim. Her bir karış toprağı için bedel ödenmiş bu topraklarda doğmuş, büyümüş, eğitim görmüş bir vatan evladı olarak, bu kutsal görev şahsıma tevdi edildiğinde kişisel koşullarımı hiç önemsemeden ülkeme geldim ve görevimin başına geçtim. O dönemde de daha yaşını doldurmamış bir evladın annesi olarak böyle yoğun bir görevi sürdürmenin zorluklarının elbette farkındaydım. Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır.

"GÜNAHSIZ EVLADIMIN DAHA FAZLA ETKİLENMEMESİ İÇİN..."

Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olma gururunu yaşamama vesile olan Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza ve yaklaşık 9 aydır bu görevi beraber sürdürdüğüm, gece gündüz demeden her biri büyük bir özveriyle çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Hasseten Amerika'da özel sektörde geçen 22 yıllık yöneticilik ve bankacılık tecrübemden sonra, evladıma da bırakacağım en büyük miras olan ülkeme ve milletime hizmet etme imkanını bana sunan ve görev sürem boyunca desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükran ve minnetlerimi arz ediyorum. Saygılarımla."