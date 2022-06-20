ABD Başkanı Joe Biden'dan, benzin fiyatlarıyla mücadele için geçici vergi muafiyeti sinyali - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden'dan, benzin fiyatlarıyla mücadele için geçici vergi muafiyeti sinyali

20.06.2022 23:46

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatları sonrası yakın zamanda federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan edebileceklerini dile getirdi.

Biden, hafta sonu tatilini geçirmek için gittiği Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentinde sabah yürüyüşü esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Önceki gün bisikletten düşen Biden'a nasıl olduğu sorulunca, çok iyi olduğu bilgisini paylaştı. Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergilerinde geçici vergi muafiyet sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, "Bunu değerlendiriyorum. Verilere dayalı bir karar almayı umuyorum. Bu haftanın sonuna kadar bu konuda bir karara varacağız." ifadesini kullandı.

BIDEN, UKRAYNA'NIN AB ÜYELİĞİNİ OLASI GÖRÜYOR

Ukrayna'yı ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin ise Biden, bunun güvenlik ve ziyaretin sonuçlarının ne kadar olumlu olacağı değerlendirmesine bağlı olacağını belirtti. Biden, gelecek hafta Avrupa'ya yapacağı ziyarette Ukrayna'nın programda olmadığını dile getirdi. Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği başvurusuna ilişkin Biden, "Bu üyeliğin gerçekleşmesi büyük bir olasılık." dedi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ukrayna, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD Başkanı Joe Biden'dan, benzin fiyatlarıyla mücadele için geçici vergi muafiyeti sinyali - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD Başkanı Joe Biden'dan, benzin fiyatlarıyla mücadele için geçici vergi muafiyeti sinyali - Son Dakika
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