ABD, Çin'e Yarı İletken İhracat Kontrollerini Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD, Çin'e Yarı İletken İhracat Kontrollerini Artırdı

Yeni kurallar, Çin'in askeri teknolojilere erişimini kısıtlayarak ulusal güvenliği hedefliyor.

02.12.2024 20:47
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NEW ABD yönetimi, Çin'in askeri uygulamalarda kullanılabilecek gelişmiş çipleri üretme yeteneğini sınırlamak için ihracat kontrollerini artırdı.

ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS) Çin'in yeni nesil silah sistemlerinde, yapay zeka ve gelişmiş bilgi işlemde kullanılabilecek yarı iletkenleri üretme kabiliyetini zayıflatmak üzere yeni kural paketini açıkladı.

BIS'ten yapılan açıklamada, söz konusu kurallar arasında 24 tür yarı iletken üretim ekipmanı, çip üretimi için 3 tür yazılım aracı ve yapay zeka ve gelişmiş bilgi işlem için kritik öneme sahip yüksek bant genişliğine sahip bellek üzerinde kısıtlamaların yer aldığı aktarıldı.

Çinli araç üreticileri, yarı iletken fabrikaları ve ülkenin askeri modernizasyonunu ilerletmeye dahil olan yatırım şirketlerini kapsayan 140 şirkete kısıtlama getirildiği belirtilen açıklamada, önceki ihracat kontrollerinin etkinliğini artırmak için birkaç kritik değişiklik yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu eylemlerin Çin'in savaşın geleceğini değiştirme potansiyeline sahip ileri yapay zeka teknolojileri geliştirmesini yavaşlatma ve Çin'in yerli bir yarı iletken ekosistemi geliştirmesini zayıflatma amaçlarına hizmet ettiği belirtildi.

BIS açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, yeni kuralların, Çin'in askeri uygulamalar için ileri teknoloji üretimini yerlileştirme çabalarına karşı koymadaki önemine işaret etti.

Raimondo, hiçbir yönetimin ihracat kontrolleri yoluyla, Çin'in askeri modernizasyonuna stratejik olarak Biden-Harris Yönetimi kadar sert davranmadığını öne sürdü.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da ABD'nin teknolojisinin hasımları tarafından ulusal güvenliği tehdit edecek şekilde kullanılmasını önlemek için önemli adımlar attıklarını kaydetti.

Teknolojin geliştiği ve ABD'nin hasımlarının kısıtlamalardan kaçınmak için yeni yollar aradığına işaret eden Sullivan, ülkenin geliştirdiği teknoloji ve bilgi birikiminin ulusal güvenliğini baltalamak için kullanılmaması için çalışmaya devam edeceklerine dikkati çekti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kısıtlama, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD, Çin'e Yarı İletken İhracat Kontrollerini Artırdı - Son Dakika

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