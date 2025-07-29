ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Yapıcı Geçti - Son Dakika
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Ekonomi

ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Yapıcı Geçti

29.07.2025 21:49
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ABD Hazine Bakanı Bessent, Çin ile ticaret müzakerelerinin yapıcı olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İsveç'in başkenti Stockholm'de Çin ile düzenlenen ticaret müzakerelerinin üçüncü turunun ardından görüşmelerin "çok yapıcı" geçtiğini ifade etti.

Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, Çin heyetiyle iki gün süren görüşmelerinin sona ermesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Görüşmelerde ABD'nin diğer ülkelerle yaptığı ticaret anlaşmaları hakkında konuştuklarını belirten Bessent, Çinli yetkililerin ABD'nin Japonya ve Avrupa ile yaptığı anlaşmaların büyüklüğü ve şartları karşısında şaşkın olduğunu söyledi.

Bessent, görüşmede Çin'in küresel ölçekteki aşırı üretim kapasitesi, yaptırım altındaki İran petrolünü satın alması ve Rusya'ya çift kullanımlı teknoloji sattığına inanılması gibi konularda duydukları endişeleri dile getirdiklerini aktardı.

ABD Hazine Bakanı Bessent, "Ancak toplantıların genel havası oldukça yapıcıydı." dedi.

Son sözü Trump söyleyecek

ABD ve Çin'in mayıs ayında aldığı karşılıklı uyguladıkları tarifeleri 90 gün süreyle düşürme kararında sürenin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin soruları da yanıtlayan Bessent, Çin tarafının tarifelere ara verilmesi konusunda anlaştıklarını açıkladığını ancak ABD Başkanı Donald Trump ile görüşene kadar böyle bir anlaşma yapmadıklarını ifade etti.

Bessent, Başkan Trump ile yarın bir araya geleceklerini belirterek, tarifelerin durdurulmasının mevcut şekilde devam edip etmeyeceğine Başkan'ın karar vereceğini kaydetti.

Trump, görüşmelere ilişkin yarın bilgi alacak

Başkan Trump da İskoçya'dan ABD'ye dönüşünde uçakta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hazine Bakanı Bessent ile telefonda görüştüğünü ve Çin ile "çok güzel" bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Trump, görüşmeler hakkında çarşamba günü bilgi alacağını kaydetti.

Öte yandan Çin basınında yer alan haberde, ABD ile Çin heyetlerinin müzakerelerin üçüncü turunda karşılıklı olarak tarife artışlarına ara verme kararlarını uzatma konusunda anlaştığı belirtildi.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Li Chenggang de Çin ve ABD arasındaki mutabakat kapsamında karşılıklı gümrük vergilerini askıya alma süresinin uzatılacağını ifade etti.

ABD ile Çin arasındaki tarife restleşmesi ve ilişkilerde gerilim

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına yönelik ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında başlayan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e kadar çıkarırken, Çin de ABD'ye yüzde 125 gümrük tarifesi getirmişti.

Tırmanan ticari gerilim sonrasında ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta tarife müzakereleri için İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve karşılıklı gümrük vergilerini 90 gün boyunca düşürme kararı almıştı. Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten yüzde 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten yüzde 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

İki ülke yetkilileri görüşmelerin ikinci turu için haziranda Londra'da bir araya gelmiş ve Cenevre'de daha önce varılan ticaret anlaşmasının uygulanması için bir "çerçeve" üzerinde anlaşma sağladıklarını açıklamışlardı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD-Çin Ticaret Görüşmeleri Yapıcı Geçti - Son Dakika

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